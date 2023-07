A legtöbb üzlet üdvözli, hogy 2023. augusztus 1-től a kormány kivezeti az élelmiszerár­stopot. Ugyanakkor a vásárlók védelmében továbbra is kötelező lesz az akciózás. A szóban forgó időponttól a SZÉP-kártyát hidegélelemre is fel lehet majd használni. Emellett a munkáltató további kétszázezer forintos támogatást adhat a SZÉP-kártya eddigi értékhatára felett. Új eszközként pedig bevezetik az online árfigyelő rendszert – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter még június végén a Kormányinfón.

A változásról a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (Bokik) és miskolci üzletvezetők is elmondták a véleményüket.

Korábban is javasolták

– A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara már év elején is jelezte, hogy hasznos lenne az árstop kivezetése az üzleti világ szempontjából, úgyhogy üdvözöljük ezt a lépést, megértve ugyanakkor, hogy a kormányt nyilván politikai és szociális szempontok is vezették, amikor ezt az intézkedést meghozta és fenntartotta – mondta Bihall Tamás, a Bokik elnöke. – Az árstop nagyon sok vásárlónak jelentett segítséget, de a normál piaci folyamatokat megzavarta. Az indokolatlan árufelvásárlás sok helyen áruhiányt idézett elő. Emiatt a cégek már régóta várták ezt a döntést. A kereskedelem 2022-ben jó évet zárt. Bár a forgalom mennyisége csökkent, de a realizált árrés nőtt az inflációs hatás eredményeképpen is. Viszont a második negyedévben folyamatosan a kiskereskedelmi forgalom visszaesését tapasztaljuk, viszonylag jelentős, 10-15 százalékos mértékben. Tehát az üzletek számára az árstop kivezetése az infláció miatt is hasznos és fontos lépés. A hidegélelemre igénybe vehető SZÉP-kártya szintén jó kezdeményezés a boltok számára is, hiszen csökkenő kereslet esetén új keresletet generál. Látszik, hogy beindult a lefelé történő árverseny az élelmiszerüzletek között, bár még nem tartunk a háború előtti állapotnál. Azt gondolom, hogy a kötelező akciók és az online árfigyelő rendszer mind hozzá fognak járulni az infláció letöréséhez és a kereskedelmi forgalom növekedéséhez. A magyar kormány év végére megcélozta az egy számjegyű inflációt, amit kíváncsian várunk.

Előnyös a boltoknak

Van, aki az új rendelet hatására kérelmezte a SZÉP-kártyás fizetési lehetőséget.

– Örülök neki, hogy megszűnik az árstop, mert így könnyebb lesz beszereznünk az alapvető élelmiszereket. Bár mivel mi kisbolt vagyunk, nálunk nem pörögtek annyira ezek a termékek, mint a nagy áruházláncoknál. Inkább csak közvetlenül az árstop bevezetése után tapasztaltunk vevőink részéről árufelvásárlást. Azonban a hiányt nem ez okozta, hanem az, hogy a nagykereskedelmektől nem tudtuk megvásárolni az érintett élelmiszereket – számolt be Sípos Tímea, a Park ABC tulajdonosa. – Most már többet ki tudunk belőlük tenni a polcra. A SZÉP-kártyás fizetési lehetőséget kérelmeztük, de még nem kaptunk visszajelzést, hogy engedélyezik-e számunkra. A bolt a Petneházy-bérházak területén található, sok a családos vásárlónk, akik már korábban is hiányolták ezt a lehetőséget. Abban bízunk, hogy a SZÉP-kártya elfogadása segítségével növekszik majd a forgalmunk.

– Még nem lehet tudni pontosan, hogy mi fog történni augusztus 1. után, de jelen pillanatban úgy látom, hogy számunkra nagyon előnyös ez a rendelet – árulta el Simon Béláné, a Gebedor Kft. üzletvezetője. – Már így is sok mindent, például tojást és olajat nem tudtunk árusítani, mert nem bírtuk megfizetni a magas nagykereskedelmi árát. Sőt már a cukor és a liszt is veszélybe került. A tényállást a vásárlóinknak is igyekeztünk megmagyarázni, akik többségében megértették. Viszont felvásárlást nem tapasztaltunk, ahhoz mi kicsik vagyunk. Az inkább a nagyobb áruházláncok üzleteiben fordult elő. A kicsiket kevésbé érinti Néhány üzlet kevésbé fogja megérezni a változást, köztük a Búza téri piac területén található élelmiszerboltok.

– A hús- és hentesüzleteket érintette legkomolyabban az árstop a piac területén. A többi élelmiszerüzletünk életében azonban valószínűleg nem fog jelentős változást hozni az új rendelet – vélekedett Balázs Natasa, a Búza téri piacot üzemeltető Miskolci Piac Zrt. titkárságvezetője. – Korábban, az árstop bevezetése után tapasztaltuk, hogy bizonyos termékek hamarabb, még a nap elején elfogytak, de egy ideje már nem észlelünk hiányt. A vásárlóink számára jó hír, hogy a húsosokhoz visszatér majd a SZÉP-kártyás fizetési lehetőség.

– Az árstop úgy szűnik meg, hogy az árakat ugyanúgy tartanunk kell, csak már nem árstoppal, hanem akciókkal. Ez azt jelenti, hogy hetente mindig más akciókat kell kiírnunk. Emiatt egyelőre úgy látom, hogy a rendelet ránk nézve nem okoz majd jelentős változást – jelentette ki Szőke Csaba, a Szőke Kft. Eskimo üzletvezetője. – Amióta életbe lépett az árstop, folyamatosan áruhiányt tapasztalunk, egyszerűen azért, mert a nagykereskedők mesterségesen visszatartják az árakat. Mivel mi kis üzlet vagyunk, ezért nekünk nem éri meg SZÉP-kártyás fizetési lehetőséget bevezetni, és az online árfigyelő rendszer számára sem kell adatokat szolgáltatnunk. Összességében azt mondhatom, hogy jobb lett volna, ha egyáltalán nem vezették volna be az árstopot, hanem minden maradt volna a régiben.