Már most több mint kétszázezer forintnyi bírságnál és több mint három éves eltiltásnál jár a Balaton legelvetemültebb horgásza, akit rendre engedély nélkül kapnak el. Aki esetleg a népszerű horvátországi tengerparton szeretne pecázni, az még nagyobb büntetést kockáztat, ott ugyanis milliókba kerülhet, ha valaki engedély nélkül horgászik az Adrián – derül ki a penzcentrum.hu cikkéből. Azt is írják: május eleje, vagyis az igazi szezon kezdete óta tizenhárom alkalommal szabtak ki büntetést a Balatonnál a szabálytalan horgászokra. Azóta a legnagyobb pénzösszegű büntetés hetvenezer forint volt, amit a pontytilalom alatt kapott egy szabálytalan horgász, és a halőrök egy évig el is tiltották a horgászattól.

A büntetés jóval többe kerül, mint egy engedély és napijegy

A halgazdálkodási bírságok mértékét kormányrendelet szabályozza. Ennek értelmében az állami horgászjegy vagy turista állami horgászjegy hiánya esetén: 30-50 ezer forint, a területi jegy hiánya esetén: 25-50 ezer forint, a horgász fogási napló hiánya esetén 10 ezer forint bírság szabható ki. Horvátországban a szabálysértők akár több millió forintos büntetésre is számíthatnak, ha nem tesznek eleget fogási adatrögzítési kötelezettségüknek vagy orvhorgászaton kapják őket. Úgyhogy, ha valaki bepakolja a horgászbotját a nyaralásra, jobb ha tudja, a tengerre ugyanúgy engedélyt kell váltani, mint hazánkban bármilyen tóra, vagy folyóra.

Pecasuliban, Somogyban. A gyerekek is imádnak horgászni!

Fotó: MW

A folyamat gyorsan megy

Engedély nélkül ma Magyarországon horgászni nem lehet. Ha állami jegyet vesz a horgász, akkor előtte le kell vizsgázni, amit azonban megtehet a megyei szervezetnél ingyen – mondta Kovács Zoltán, a Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége (HEBOSZ) elnöke. Minden hétfőn horgászvizsgát tartanak, egy elektronikus teszt kitöltése után, ha sikeresen megoldja a feladatokat a jelentkező, akkor már a vizsgát követően egy kiváltott engedéllyel távozhat – tette hozzá az elnök. Ez azonban még nem jogosítja fel a horgászatra, hiszen a víz gazdájától napi jegyet kell vásárolnia. Arról, hogy melyik tó, kinek a kezelésében van, és mennyibe kerül a napi jegy, az interneten tájékozódhat, például a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) felületein. Átlagosan egyébként ez az összeg 3-5 ezer forint között változik – tette hozzá az elnök.

Sikerült kifogni ezt a gyönyörű példányt

Fotó: MW

Gyermek is kaphat horgászjegyet

Van egy másik lehetőség, ami korlátozottabb, ez a turista állami horgászjegy – emelte ki Kovács Zoltán. Ehhez is vizsgázni kell, az interneten kitölthető teszt formájában, ami jellemzően halfelismerésből áll. Ha ez sikerül, akkor egy 90 napos horgászatra szóló engedélyt kap a vizsgázó, amit letölthet az internetről. Majd ezzel a dokumentummal kell az adott vízkezelőhöz fordulnia a horgásznak, hogy napijegyet szeretne venni. Természetesen az összes vizsgafajtát megelőzően regisztrálnia kell az érdeklődőnek. A gyermek esete annyiban más, hogy 14 éves kor alatt nem kell vizsgázni, de regisztrálni akkor is szükséges a MOHOSZ rendszerében. Illetve egyedül soha nem horgászhat, felügyelnie kell őt egy felnőttnek a vízparton, akinek a nevét meg kell adni a nyilvántartásba vételkor – tudatta az elnök. Így kiváltható országos vagy helyi horgászjegy is éves vagy napi formában, amelynek díja jóval olcsóbb a felnőttekénél. Minden egyéb felvilágosítást a HEBOSZ elérhetőségein és személyesen is szívesen adnak, ügyfélszolgálati (hivatali) időben minden nap – hangsúlyozta Kovács Zoltán. Hozzátette: jobb a biztos információ, ha valamiben bizonytalan valaki, mint a horgászat előtt szembesülni valami kellemetlenséggel.