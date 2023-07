Míg a cseresznye és barack termés egy jó része a tavaszi fagyok következtében odalett és ez meglátszott a piaci árakon is, addig a meggyet megkímélte az időjárás és jó terméssel örvendeztette meg a termelőket. Nagybani piaci ára a múlt hét adatai alapján 825 forintot tett ki az agroinform.hu információi alapján mely mintegy 8 százalékos csökkenést jelentett az előző héthez képest. Igaz tavaly 560 forint körül mérték, amihez képest 45 százalékos többlet az idei ár. A fővárosi árakhoz mérten viszont kedvezőbb a miskolci: 700-750 forintért kínálták Miskolcon a Búza téri piacon a meggyet. Az utánpótlásban sincs hiány, egyre több standon jelent meg az egészséges savanykás csemege.

Erika – családjával egyetemben - kedveli meggyes süteményeket, így nagyobb mennyiséget szerzett be a sütéshez illetve a meggybefőtt-készlet számára is. Tavaly olcsóbb volt, de még így is elfogadhatónak tartja az árat különösen az egyéb gyümölcsökkel összevetve.

Fotó: Ádám János

A mezőgazdasági termelés alpiacai közül talán a gyümölcspiacra jellemző leginkább a szezonalitás, hiszen egyes gyümölcsfajták eltarthatósága, illetve betárolhatósága időben erősen korlátozott. Hiába szeretnénk szeptemberben is hazai termesztésű meggyet vagy kajszibarackot vásárolni, ez nem lehetséges. Egyes esetekben az importtermékek valamelyest kielégíthetik az ilyen irányú vásárlói igényeket. Alapvető közgazdasági szabály, hogy az elérhető árumennyiség mindig jelentős hatással bír az árképzésre – írja a szakportál, ami annyit jelent: ha sok az áru, olcsóbban lehet kapni. Emiatt különösen igaz az, hogy a szezonalitás tényezője rendkívül erős hatással van a gyümölcs árakra, hiszen az érési időszakban egy-egy gyümölcsfajta esetében akár napi szinten nagyságrendeket változhat az elérhető áruk mennyisége – és egyben ára. Ha egy gyümölcsfajta esetében az adott termékből kiemelkedő termés van, akkor a dömpingnek köszönhetően az árak gyorsan bezuhanhatnak, míg egy rosszabb termésátlaggal jellemezhető időszakban egyből kilőnek az egyes termények fogyasztói árai – jelezte a szakportál is.