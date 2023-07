Több mint négyezer fényforrás talál gazdára, így a napokban nagy erőkkel folyt a munka, hiszen megérkezett a megrendelés, és az ÓMÉK munkatársainak több ezer fényforrást kell szét szortírozniuk. Ózdon közel ötszázan nyújtottak be igényt ebből 368 volt sikeres. Akik otthon interneten nem tudták kitölteni és feltölteni a dokumentumokat, az Ózdi Központi Ügyfélszolgálaton kaphattak segítséget. A lehetőségnek köszönhetően sok ózdi javíthatja lakása energiafelhasználását.

Regisztráció

Tehát jövő héten hétfőtől péntekig várnak mindenkit az Árpád vezér út 29. szám alatt. Az átvételi információk a városi televízió képújságjában is elérhetőek. Az érintetteknek néhány fontos dokumentummal kell érkezniük, vagyis személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával. Meghatalmazással is hozzá lehet jutni a csomagokhoz, ez esetben a tulajdonosnak két tanúval is alá kell íratnia a papírokat. A közreműködő vállalat tájékoztatása szerint előfordulhat, hogy valaki a visszaigazolttól eltérő fényforrást talál a csomagban, ám nem kell megijedni, hiszen azok paraméterei megegyeznek a megrendeltekkel, vagy akár felül is múlják azokat.

„Március 16-tól április 15-ig regisztrálhattak az ózdiak a CYEB programban, amelynek keretében a háztartásokban lévő izzókat ingyenesen LED-esre cserélhetik. Ennek érkezett most el az utolsó fázisa. Megérkeztek az izzók, ezeknek a kicsomagolása zajlik éppen. Jövő hét hétfőtől a Civil Házban folyamatosan a kiosztás működni fog. Arra kérek mindenki, aki regisztrált ebbe a programba, jöjjön el és vegye át az izzócsomagját. Névre szólóan, külön szatyrokban kaphatják meg. Egyébként több mint négyezer izzó érkezett a program teljesítéseként” - nyilatkozta Janiczak Dávid, polgármester.