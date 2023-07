Megérkeztek az első búzaadományok a Magyarok Kenyere program felhívására Gesztelybe, hétfőn délelőtt.

Görcsös Ferenc megbízott gyűjtő az eseményen elmondta, hogy az adományozás egy évtizedes múlttal rendelkezik.

- Szomorúan veszem azt tudomásul, hogy az utóbbi időben szinte senki nem kérdezte a környékbeli gazdák közül, hogy hova lehet hozni a Magyarok Kenyere programnak szánt búzát. Hozzátette: bízik benne, hogy ennek csak az az oka, hogy sokan még nem fejezték be az aratást. Azt is hangsúlyozta, hogy országos szinten Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye a harmadik legtöbb búzát adományozó az országban.

Tatárka József, Mád polgármestere elmondta, hogy kilencedik éve csatlakoztak a programhoz.

- A tavalyi termésünk nagyon kevés volt, azonban idén már bőségesebb volt a búza, viszont a minősége nem a legkiválóbb – mutatott rá. Azt is elmondta, hogy szerinte nem teremhet olyan kevés, amiért ne adhatnának valamennyit közjóért. - Az adományok jó helyre kerülnek, és az egyházak koordinálják az adományokat – mondta.

Az eseményen az is elhangzott, hogy a tavalyi évben 62 tonna gabonát adtak össze a gazdák, és már most is érkeznek visszajelzések a falugazdászokhoz a gyűjtéssel kapcsolatban. Portálunkkal azt is ismertettek, hogy a gyűjtés nem zárul, hanem egészen augusztus 20-ig tart. Tavaly egyébként több száz gazda adta össze az adományt vármegyénkben.

A gazdatársadalom összefogása

15 millió búzaszem program a magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása. Az egész éven átívelő programban Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók a rászoruló magyar gyermekeket segítő szervezeteknek – határainkon innen, de a határainkon túl is. A 2011-ben indított jótékony kezdeményezést a 2013-as megalakulása óta bekapcsolódó Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vitte igazán sikerre, és mostanra százszorosára növelte az első évben gyűjtött mennyiséget.

A Program szervezését, összefogását – az elmúlt éveknek megfelelően – a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ végzi. A kezdeményezés megbecsültségét jelzi, hogy a „példaértékű nemzetegyesítő szolgálatáért” a programot Magyar Örökség Díjjal tüntették ki.