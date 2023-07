Júliusban és augusztusban számos nyári tábort szervez rászoruló gyermekek számára országszerte az Ökumenikus Segélyszervezet. A napközis és bentlakásos formában szervezett táborokban, illetve élményheteken összesen mintegy ötszáz nehéz sorsú gyermek vesz részt.

Tematikus heteket szerveznek

A szervezet hétfőn elkezdődött bentlakásos táboraiban amellett, hogy felejthetetlen élményeket és igazi nyaralást jelentenek a gyermekeknek, nagy hangsúlyt fektetnek a felzárkózást segítő fejlesztő programok eredményességére is. Az egy-egy hetes táborokban pénzügyi tudatosság, sport és egészségtudatos életmód, illetve szociális és digitális kompetencia fejlesztő tematikájú heteket tartanak. Több intézményében pedig a tanulmányi lemaradások behozásában is segítséget kínáló foglalkozásokat közösségi programokkal vegyítő napközis tábort vagy élményheteket szervez a segélyszervezet. A Miskolcon található családok átmeneti otthona augusztusi napközis táborában a kézműves és zenei foglalkozásokat több kirándulás és egyéb közösségi program, mint például közös mozizás is gazdagítja. A több mint egy tucat, főként Somogy és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben található Jelenlét Pontokon pedig művészeti, egészségtudatos életmód vagy éppen robotika tematikájú élményheteket is szerveznek a munkatársak. A szervezet biztos kezdet gyerekházai is számos nyári élményprogramot és családi hetet szerveznek a legkisebb korosztály számára.

Közösséget építenek, élményt adnak

Az Ökumenikus Segélyszervezet célja, hogy esélyt adjon a rászoruló gyermekek hátrányainak ledolgozására és a gyermekkor soha vissza nem térő pillanatainak megtapasztalására, hogy élményekkel feltöltődve és egyenlő esélyekkel kezdhessék az iskolát szeptemberben. A tematikus foglalkozások mellett a Segélyszervezet nagy hangsúlyt fektet a gyermekek önismeretének, önállóságának, valamint önbizalmának erősítésére és felzárkózásuk elősegítésére is. Kiemelten fontosak azok a programok, melyek a közösség erősítése mellett igazi kikapcsolódást és élményt nyújtanak. Ilyen például az éjjeli kincskeresés, a közös főzés bográcsban, a sportos csapatépítő játékok, a kreativitást és készségeket fejlesztő kézműves foglalkozások, de a biciklitúra is. Ezek egy része a támogatóknak köszönhetően valósulhat meg.

Nem engedik el a kezüket

A felzárkózás segítése nem ér véget a nyárral, a Segélyszervezet Kapaszkodó programjának keretében a rendszeres fejlesztő foglalkozások az intézményekben folytatódnak, melynek keretében húsz helyszínen háromezer gyermek felzárkózását, fejlesztését segítik rendszeresen átmeneti otthonokban, hátrányos helyzetű térségekben országszerte.