„Virtuozitás, Nőiesség, Karakter. Táborunkban a lányok megismerkednek a mazsorett műfaj szépségeivel, a mazsorett bot forgatásán kívül a balett és a modern tánc alapjait is elsajátíthatják. Ez a műfaj nemcsak a tánctudást fejleszti, hanem a gyerekek koncentrációs képességeit is, hiszen egyszerre kell figyelni a zenére végzett lábmozdulatokra, kéztartásokra, karmunkára, botforgatásra, valamint a térforma-váltásoknál a csapat tagjaira. A botforgatás elsajátításában a világbajnok csapat is segítségére van a résztvevőknek” – olvasható az Ady Endre Művelődési Ház közösségi oldalán. A további részletekről szintén ott lehet találni információt.

A Görömbölyi Művelődési Házban a Balázs Győző Református Gimnázium lovas edzéseihez kapcsolódóan lovas tábor indult a mai napon, amelyet egy hét múlva a tánctábor vált majd.

- A lovak szerelmeseinek és a sok-sok mozgást igénylő és szerető 6-12 éves gyerekeknek ajánlott ez a napközi, amit a több éves tapasztalatunkból kiindulva szeretnek a gyerekek. A Dante Lovardában a felelős állattartással és a lovaglás alapjaival ismerkedhetnek meg a résztvevők a délelőtt folyamán – számolt be Madácsi Ágnes szervező. - Megtudhatják, hogy mit eszik a ló, hogyan kell ápolni, ezenkívül a lovak viselkedésének megfigyelése is fontos szerepet kap és természetesen gyakorolhatják a gyerekek lovaglást. A futószáron vezetett lépéstől kezdve, az ügetésen át, eljutunk egészen a vágtáig. A Balázs Győző gimnáziumban testnevelés óra keretében szokott lenni itt lovaglás, ezért a haladóink a kis gimnazisták közül kerülnek ki. Viszont előképzettség nem szükséges hozzá. Mindenki a saját szintjének megfelelő oktatást kap. Ennek amellett, hogy a lovak nyugtató hatással bírnak a gyerekekre, az is az előnye, hogy egyenes tartásuk alakul ki. Délutánonként tornatanár vezetésével olyan csapatjátékokban vehetnek részt, amelyek a mozgáskoordinációt, ügyességet, és a szociális és együttműködési készségeket fejlesztik játékos formában. Különleges program idén a lovas hintózás.

Egyetemi varázslóképző

A Miskolci Egyetem szintén izgalmas tematikus táborokat szervez nyárra, hogy ezzel is meghozzák a kedvet a későbbi továbbtanuláshoz. Jelenleg bűvész táborban tanulhatnak trükköket a gyerekek a körcsarnoknál, de később természettudományos élménytábor is lesz a campuson.

- A bűvész tábor turnusaiban egy héten át tanulnak bűvészkedni a 7-14 éves korú gyerekek és kapnak egy bűvészcsomagot, amit az utolsó nap hazavihetnek. Már negyedik éve átlagosan száz fő számára biztosítunk táborozási lehetőséget egy hét alatt, de a középső turnusban még maradtak szabad helyek – osztotta meg a szervező, Szűcs Ádám bűvész. - Mindenki körülbelül 20 trükköt tanul meg, többségében kártya- és kötéltrükköket, és kapnak varázspálcát is. Félkész kellékekkel is dolgozunk, amelyeket maguk készíthetnek elő a gyerekek, így mindenkinek kicsit egyedi lesz a felszerelése és az előadásmódja is. Emellett felelevenítjük a bűvészkedés történelmét és közös játékokat is tartunk. A bűvész szakma egyébként egyre népszerűbb, mert ha valaki sokat gyakorol, és profi módon tudja művelni, az jó megélhet belőle. Általában a hozzánk jelentkező gyerekeket is egy-egy produkció fogott meg, amit korábban látott.