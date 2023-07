A kánikula berobbanásával nem csak a hőmérséklet ugrott meg, hanem a háztartások villanyszámlája, hiszen egyre többen használnak légkondicionáló berendezést. Szerencsére ma már olyan konstrukciók léteznek, amelyekkel viszonylag kis villamosenergia felhasználás mellett biztosítható kellemes hőmérséklet egy-egy háztartásban kánikula idején. Még többet tehetünk akkor, ha a lakásunkat „energiatakarékossá” tesszük.

A cél minimalizálni az energiafelhasználást

Egy energiatakarékos lakás olyan otthon, amely kialakítása és felszerelése révén csökkenti az energiaveszteséget és minimalizálja az energiafelhasználást. „Az ilyen lakásokban általában olyan technológiák és tervezési megoldások alkalmazásával érik el a magas energiahatékonyságot, amelyek lehetővé teszik az energiaköltségek csökkentését és a fenntarthatóbb életmód kialakítását” – mondta a boon.hu-nak Nagy Imre energetikai szakértő. Arra is rámutatott: Az energiahatékonyság alapja a jó szigetelés és szerinte bármely otthonban könnyedén kivitelezhető a szigetelés használata, legyen szó családi házról, vagy egy panellakásról.

A szigetelés az alapja mindennek

Az energiatakarékos lakásokban általában magas minőségű szigetelőanyagokat használnak a falakban, padlókban és tetőkön, hogy minimalizálják a hőveszteséget és -nyereséget.

A mi térségünkben nagyrészt a klasszikus kádárkockák, illetve panellakások vannak, amelyek kialakításánál még nem figyeltek nagy mértékben az energiatakarékosságra

– mutatott rá. Azt is megosztotta portálunkkal, hogy már egy nyílászáró csere is nagyon sokat segíthet, hiszen télen a meleget, nyáron a hideget tudja megtartani a lakásokban főleg akkor, ha redőnnyel is felszerelt egy-egy ablak. „Az energiatakarékos lakásokban gyakran alkalmaznak olyan ablakokat, amelyek kettős vagy háromrétegű üvegezéssel rendelkeznek. Ez segít csökkenteni a hőáramlást és minimalizálni a hőveszteséget” – hangsúlyozta.

Több ezer forintot spórolhatunk meg havonta

Az energiatakarékos lakásokban olyan fűtési és hűtési rendszereket alkalmaznak, amelyek energiahatékonyak és optimális hőmérsékletet biztosítanak. Ilyen lehet például a hőszivattyú vagy a kondenzációs kazán. Az energetika szakértő azt is elmondta, hogy érdemes az „A+++-os” háztartási gépeket keresni mert ezzel évente többezer forintot spórolhat meg egy háztartás a villanyszámlán. „Az energiatakarékos lakásokban az energiahatékony háztartási gépeket részesítik előnyben, például mosógépet, hűtőszekrényt, mosogatógépet és egyéb elektronikus eszközöket, amelyek alacsonyabb energiafogyasztással működnek” – mondta. Arra is kitért, hogy egyre nagyobb teret hódít a napelemek és vagy napkollektorok telepítése, amelyek általában a tetőre vagy a homlokzatra kerülnek. „ Fontos azt is megjegyezni, hogy ezek az eszközök lehetővé teszik a napenergia hasznosítását, amellyel az otthon energiaszükségleteit kielégíthetik” – húzta alá.