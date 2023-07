Korábban kezdik a munkát

Az önkormányzatok szintén intézkedéseket vezettek be dolgozóik és ügyfeleik védelme érdekében.

- Éppen most tárgyaltunk a Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel a hőségriadó kapcsán. Abban maradtunk, hogy megpróbálják megoldani, hogy közfoglalkoztatottainknak és a dolgozóknak korábban, reggel 6-kor legyen a munkakezdés – osztotta meg szerkesztőségünkkel Novák Péter Adrián, Rudabánya város polgármestere. - Igyekszünk majd úgy ütemezni a munkát, hogy a reggeli órákban a külterületek kaszálásával kezdjék, hogy ne zavarják a zajjal a lakosságot. Emellett védőitalt és pihenési lehetőséget biztosítunk számukra, különösen dél körül, amikor nagyon tűz a nap. A Polgármesteri Hivatalban azonban nem változott az ügyfélfogadás rendje. Ott az épület megfelelően le van szigetelve, geotermikus hűtő-fűtőrendszerünk van, úgyhogy klímát is lehet üzemeltetni.

A folyadékpótláson van a hangsúly

Fotó: Dodó Ferenc

- Munkavállalóink közül leginkább azoknak igyekszünk segíteni, akik fizikai munkát végeznek és kint kénytelenek tartózkodni a szabad ég alatt – tudatta Ötvös Béla, Izsófalva nagyközség polgármestere. - Reggel 7 óra helyett 6-ra hoztuk előre a munkakezdést. Most mindenképpen ragaszkodunk hozzá, hogy óránként 10 percre mindenki álljon meg pihenni. Délutánra így is végeznek a munkával. Védőitalként pedig ásványvizet biztosítunk. A Polgármesteri Hivatalban légkondicionáló működik, így elviselhető a hőmérséklet. Az ügyfélfogadási nyitvatartás nyáron sem változik. Vizet az ügyfeleinknek is kínálunk, hogyha igénylik.

Fontos a klímakarbantartás

Hőségriadó idején a klímaberendezések fokozott terhelésnek vannak kitéve. Helytelen használatukkal akár az egészségünket is veszélyeztethetjük.

- A legideálisabb, ha 5 Celsius fok különbség van a kinti és a benti hőmérséklet között, de 10 Celsius foknál több semmiképpen ne legyen. Sajnos senki nem tartja be ezt az előírást, pedig az ellenkezője a felhevült testtel érkezők esetében meghűléshez vezethet – hangsúlyozta Ocsenás Tamás, a Príma Klíma Miskolc tulajdonosa. - Saját otthonunkban ajánlott fokozatosan, nem pedig hirtelen lehűteni a lakást. Fél évben egyszer fontos a garanciális karbantartás is, hogy a klímában tenyésző baktériumoktól és a szennyeződéstől magasnyomású vízzel megtisztítsuk a berendezést. Különben a klíma allergiás reakciót válthat ki. A klímatisztító szer nem igazán hatékony erre.