Megvoltak az érettségik, a végzős diákok többsége már nagyjából sejti, van-e esélye arra, hogy bekerüljön az áhított egyetemre. A szülőknek könnyebb a dolga, ha a fiatalt a szülővárosába veszik fel, azaz nem kell kollégiumi helyre vadászni, albérletet keresni. A diákok jó része azonban más városba készül továbbtanulni. Rossz hír: drágult a vidéki bérlakáspiac, bár Borsodban van miből válogatni, több száz kiadó lakás várja megfelelő bérlőjét.

Nézzük az ingatlanárakat. Jelentős áremelkedést mért a vidéki bérlakáspiacon az Otthon Centrum, Soóki Tóth Gábor elemzési vezető összegzése szerint egy év alatt 38 százalékkal nőtt az átlagos havi bérleti díj. Ugyan a fővárosban néhány kerületben már csökkent az ár, de Budapestet még így is jóval a vidéki tarifa fölötti árszint jellemzi.

„A fővárosban a téglalakások átlagos havi bérleti díja 227 ezer forintra nőtt idén” – ismertette az Otthon Centrum (OC) bérlakáspiacot érintő felmérésének egyik megállapítását. Az elemzési vezető elmondta, ez az érték 10 százalékkal múlja felül a tavalyi éves átlagot. A legnagyobb vidéki városokban ennél alacsonyabb az árszint, átlagosan 174 ezer forintért lehetett bérlakáshoz jutni az idei év első öt és fél hónapjában. „Ez az árszint azonban a tavalyinál 38 százalékkal magasabb, ami markáns emelkedést mutat” – jegyezte meg a szakember, aki arról is beszámolt, hogy a vidéki városokban Budapestnél is nagyobb mértékben drágultak a bérleti díjak.

Miskolc kivétel

A miskolci albérletpiacon egyelőre nem érezhető a tavaszi helyzethez képest változás az árak terén. Változatlanul 70-80 ezer forint havi bérleti díjtól kezdődően bérelhetünk garzon lakást, másfél-két szobás ingatlanokat 90-120 ezer között is találunk már akár berendezve, jó állapotban. Persze van néhány nagyon igényesen felújított és berendezett lakás, amiket ennél magasabb áron kínálnak, érthető módon, és hát a hirdetési oldalakon mindig találunk indokolatlanul magas áron hirdetett kiadó ingatlanokat is – fejtette ki Major Melinda, az Express Ingatlan szakértője. Általánosságban viszont elmondható, hogy ha valaki most szeretne albérletet kivenni, van miből válogatnia, több száz kiadó lakás várja megfelelő bérlőjét, köztük az egyetemistákat is.

Kiadó lakások vannak, csak kérdés, mennyiért

Fotó: MW

Pillanatnyilag, a nagy kínálat miatt én nem is számítok arra, hogy az egyetemi ponthatárok kihirdetése miatti megnövekedett kereslet árnövekedést eredményezhetne a miskolci albérleti piacon, szerintem a jelenlegi albérleti árak stabilak. Javaslom viszont mindenkinek, hogy vegye igénybe szakember segítségét a lakás kiadása vagy kibérlése tekintetében. Az ingatlanirodák jellemzően egy havi bérleti díjért cserébe jelentős segítséget nyújtanak a megfelelő lakás vagy bérlő megtalálásában, és az albérleti szerződés (hosszú távon is) zökkenőmentes megkötésében – világosított fel a szakértő.

Nagy területi árdifferencia

A fővárosban az egyszobás lakásokért átlagosan 145 ezer forintot kértek, míg a kétszobásokért 214 ezer, a háromszobásokért 293 ezer forintot. „Minél nagyobb a bérlakás, annál nagyobb a területi árdifferencia a fővárosban” – árnyalta az árakat Soóki Tóth Gábor. Az egyszobás lakások között még nincs számottevő különbség Budapesten, a belvárosban és Budán 150 ezer az átlag, míg a külső kerületekben 130 ezer forint a bérleti díj átlaga. A vidéki megyei jogú városok esetében Győr és Székesfehérvár elhúzott a többi várostól, mivel a havi átlagos bérleti díj megközelítette a 200 ezer forintot. Ezzel szemben Szegeden, Kecskeméten és Debrecenben még mindig 140 ezer forintot kértek a tulajdonosok egy hónapra. Az egyszobásokért átlagosan 120 ezer, a kétszobásokért 145 ezer, háromszobásokért 215 ezer forintot kell fizetni az albérlőknek.

A panellakások mindenhol olcsóbbak

A panellakásokat Budapesten és a vidéki városokban egyaránt olcsóbban lehet bérelni, és minél nagyobb lakásról van szó, annál kedvezőbb az ár a téglalakásokhoz viszonyítva. A panellakások bérleti díja a belvárosban és Budán átlagosan 175 ezer, a külső pesti kerületekben 145 ezer, míg a megyeszékhelyeken 113 ezer forint. Paneleknél azonban fontos megjegyezni, hogy a garzonok esetében a házgyári lakások még alig olcsóbbak a téglából épült garzonoknál, de a két- és különösen a háromszobás lakások már kedvezőbb bérleti díjjal kerülnek a piacra.