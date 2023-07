Az aszpartám egy mesterséges kémiai édesítőszer, amelyet az 1980-as évek óta széles körben használnak különböző élelmiszerekben és italokban, többek között diétás italokban, így például egy világcég is, a népszerű kóla ízűekben.

A Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői néhány napja frissítették a lehetséges rákkeltő anyagok listáját, amelyen immáron helyet kapott az aszpartám. A Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség az aszpartámot a 2B csoportba sorolta be. Ebbe a csoportba azok az anyagok tartoznak, amelyek esetén az emberre gyakorolt rákkeltő hatás vonatkozásában „korlátozott bizonyíték” áll rendelkezésre. Az aszpartám hatásáról szóló értékelés különböző forrásokból gyűjtött tudományos adatokon alapul. A tanulmányokat független szakértők vizsgálták felül. Megkerestünk egy szakértőt - hogy mondjon véleményt a mesterségesen előállított aszpartámról -, aki egyebek mellett egészséges élelmiszerekkel és diétás étrendek összeállításával is foglalkozik.

Számos természetes helyettesítője lehet

Általában, mielőtt rákkeltőnek kiáltanak ki egy anyagot, azelőtt számos laboratóriumi vizsgálatot végeznek el, többnyire egereken. Az állatok nagy dózisban kapják az anyagot, amely aztán megbetegíti őket, vagy a halálukat okozza. Humán adatok nem állnak rendelkezésre, hiszen embereken nem kísérleteznek – mondta Bocsi Viki, táplálkozási tanácsadó. Az aszpartám mesterséges édesítőszere bizonyos italoknak és élelmiszereknek, tehát nem természetes, hanem előállított, viszont ami az előnye, hogy kalóriamentes – tette hozzá a szakértő.

Amikor először került az szóba, hogy rákkeltő lehet – évekkel ezelőtt – akkor az aszpartámot le is cserélte sok élelmiszeripari gyártó cég. A termékekbe azóta ciklamátot, vagy természetes növényi édesítőszereket tesznek, ilyen például a sztívia.

Azonban megijedni nincs okunk, ha még találunk olyan üdítőt, amelyben aszpartámot használnak az édes íz elérésére, hiszen ezekből legalább 30 litert kellene meginnunk naponta ahhoz, hogy olyan dózisban kerüljön az emberi szervezetbe, ami már valóban megbetegedéshez vezetne – vélekedett Bocsi Viki.

Hozzátette: ha valaki szeretné elkerülni a cukrot, de a mesterséges édesítőszereket is, akkor a sztívia és az eritrit az, amit választania érdemes. De ebbe a kategóriába tartozik a glicin, ami egy aminosav, bár annak az íze nem annyira finom, de az is kiválóan édesít, ráadásul vércukorcsökkentő hatása is van – tudatta a táplálkozási szakértő. Mindenképpen a természetes édesítők felé kellene fordulni, és itt meg lehet említeni a mézet is, azonban annak olyan magas a cukor-, illetve fruktóz tartalma, hogy a cukorbetegek és más diétás étrendet követők egyáltalán nem fogyaszthatják.