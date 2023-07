Bőhm Viktor Miskolc világhírű építésze munkássága kapcsán nyílt kiállítás „A miskolci modernizmustól New Yorkig – Bőhm Viktor építészete” címmel július 5-én, délután a miskolci városháza aulájában.

Miskolc rejtett értékei

„Némi elfogultsággal mondhatom azt, hogy Miskolc a rejtett csodák városa is egyben. Erre időről időre rájövök, amikor rávilágítunk azokra a részletekre, amelyekre mi miskolciak igazán büszkék lehetünk. Sokan vannak, akik ezeket a részleteket nem ismerik, de szerencsére élnek közöttünk olyan szakemberek, akik segítenek megismerni miskolciságunk büszkeségeit” – mondta köszöntőjében Varga Andrea Klára, Miskolc alpolgármestere. „Fontos számunkra, hogy Bőhm Viktor az 1930-as években letette a modern építészet jegyeit Miskolcon. Ő a miskolci Kossuth utcáról indult el, de az Amerikai Egyesült Államokban lett elismert művész. A nevéhez fűződő épületek közül több ma is áll a városban. Gondoljunk csak az egykori Pannonia Kávéházra, a Csengey Gusztáv utcai villákra, vagy a ma is működő Oroszlán Gyógyszertárra, ahol még az eredeti bútorzat fogadja az odaérkezőket.”

„A miskolci modernitás és az ehhez kapcsolódó építészeti stílus kapcsán sokan a szocializmusra asszociálnak. Viszont erre az időszakra már sok modern épület volt Miskolcon. Magam is csak később szembesültem azzal, hogy hány épület van a városban, amely Bőhm Viktor alkotása, de itt a kiállításon is láttam újakat” – árulta el köszöntőjében Szunyogh László, Miskolc főépítésze. „ Olyan épületek terveit láthatjuk itt, amelyek egyszerűen világszínvonalúak és ma is érdemes lenne felépíteni őket.”

A modernizmus térképén

A neves helyi alkotóval minden miskolcinak meg kell ismerkednie.

„Jó alkalom arra ez a kiállítás, hogy kicsit ismerkedjünk Bőhm Viktorral, és erősítse a Miskolc iránti szeretetünket. Ennek a lehetőségét dr. Lovra Éva teremtette meg azzal, hogy a róla szóló kötetben összefoglalta az életművét és annak kevéssé ismert momentumait is. A kiállítás pedig kedvező kísérőjelensége a könyvnek” – ismertette Bodonyi Csaba DLA építész, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) regionális munkacsoportjának elnöke. ”2018-ban alapítottuk meg az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Épített Környezet Szakbizottságát, amely ennek a kiállításnak a társszervezője. Ez a könyv azért is fontos, mert megtudjuk belőle, hogy milyen volt Bőhm Viktor élete Miskolcon kívül. Továbbá ez által a könyv által Miskolc felkerült a modernizmus térképére, és kiderült, hogy más magyar alkotók ebben a korszakban konzervatívabbak voltak, mint a miskolciak.”

Védelem alá vennék

Bár a híres építész kivándorolt az Egyesült Államokba, de mindvégig miskolci maradt.

„Már megjelent egy 400 oldalas kötet Bőhm Viktor munkásságáról idegen nyelven, amelyhez a előszót egy építész legenda Richard Neutra írta. A magyar nyelvű kötet ehhez képest nagyon lerövidített, mégis vannak benne olyan részletek, amelyek ahhoz a tíz évhez kapcsolódnak, amelyet Magyarországon töltött” – tudatta Dr. Lovra Éva szerző, a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottság Épített Környezet Szakbizottságának egyik munkabizottsági elnöke. „Az első fotó, amit róla láthatunk a kiállításon 1927-ből, az utolsó 1980-ból való. Életművében maradtak fehér foltok, de az kiderült, hogy élete végéig miskolci maradt. Ennek a kötetnek az is a célja, hogy ismerjük fel, hogy a harmincas években is alkottak olyan építészek, akik meghatározták a városunk képét.”

Bőhm Viktor miskolci épületeinek védelmét méltatta dr. Bereczki Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottság Épített Környezet Szakbizottságának másik munkabizottsági elnöke. Továbbá javasolta az építész három miskolci épületének helyi védelem alá vételét. Ezek a következők: a Farkas Jenő utca 1. szám alatti villa, a Görgey Artúr utca 16. szám alatti modernista társasház és a Csengey Gusztáv utca 5. szám alatti épület.