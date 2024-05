Orliczki László és felesége, Anikó már 16 éve bérlik a Neptun Búvárklubtól a mindenki által ismert színes csónakokat. „Nekünk mindenünk a víz” – mondta el portálunknak László, miközben feladta a mentőmellényt egy csónakázni készülő gyermekre. Felesége kiegészítette szavait: „Mi hegyi emberek vagyunk, Répáshután lakunk, de nagyon szeretjük a vizet. A Tisza-tóhoz is járunk, a család minden tagjának szenvedélye a horgászat.” Márciusban nyitottak, amíg az idő engedi – esőnapok kivételével –, mindennap várják a csónakázásra vágyókat, de a fő szezon az iskolai nyári szünet, akkor érkezik a legtöbb látogató, válaszolta Anikó arra a kérdésre, hogy mikor van igazán szezonja a lillafüredi csónakázásnak. A pünkösdi hosszú hétvégén a kellemes idő sokakat vonzott, de a tó vize még hideg – tette hozzá.

Akik először csónakáztak pünkösd hétfőn

Egy tiszalúci pár először próbálta ki a csónakázást, nevetve és élményekkel telve szálltak ki a kis csónakból: „a szél felhajtotta a mentőmellényt és nem mindig volt könnyű, hogy arra menjen a csónak, amerre én szeretném” – mondta el Gulyás Péter a boon.hu kérdésére, hogy hogyan érezte magát.

„Azt hittem, hogy vagány leszek, de néha nem bírtam a csónakkal” – mondta Császár Krisztina, akinek kislánya, Jázmin már a halakat etette a tóban a csónakázás után. Hozzátette, kicsit erősíti az izmokat, és biztosan fognak még jönni, mert nagyon nagy élmény ebben a környezetben csónakázni.

Retró csónakok

Ezek fa retró csónakok – mondta Anikó –, amik rendszeresen karban vannak tartva. Volt már, hogy valaki megbotlott és kiborult a táskája a vízbe, mielőtt a csónakba szállt. De olyan is van, hogy valaki nem tudja a partra kikormányozni a csónakot, akkor mennek és segítenek. Mindenki jó hangulatban és élményekkel telve száll ki a csónakból, az is, aki előtte kicsit tartott tőle. Különleges helyszíne az esküvői fotózásoknak is a Hámori-tó, sokan jönnek a tóhoz és a csónakokhoz fotózkodni az ország minden részéről, nem csak azok, akiknek Miskolcon vagy környékén van az esküvőjük – mesélt Anikó az érdekességekről.