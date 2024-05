A közutas mindennapokba kukkanthatnak be az érdeklődők játékos feladatokon, színezőkön keresztül. A társaság weboldalán elérhető füzetben a gyerekek többek között útmenti növényzetgondozást, jelzőlámpaszerelést vagy épp kutyamentést végző közutasokat munka közben ábrázoló képekkel, feladványokkal is találkozhatnak.

A társaság igyekszik már a legfiatalabb generációknak is minél előbb bemutatni a sokszínű közutas szakmát. Ezzel a céllal csatlakoztak a tavalyi év után idén is a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom #mutiholdolgozol napjához is, melynek keretében saját kollégáik gyerekeinek adtak lehetőséget arra, hogy országszerte sok-sok telephelyükön játékos formában bepillantást nyerhessenek abba, hol és mit dolgozik apa, anya vagy éppen a nagyszülő. A 2023-as rendezvényük sikerét mutatja, hogy a #mutiholdolgozol kampányban résztvevő cégek között szervezett pályázaton a társaság rendezvényét nagyvállalati különdíjjal értékelte a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom.

Az új, 2024-es tavaszi foglalkoztató füzet erről a linkről tölthető le: https://muzeum.kozut.hu/igy-dolgozunk-mi/.