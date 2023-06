IV. Észak-Kilián Juniális címmel közösségi pikniket tartanak szombaton a Szinyei Merse Pál utcai garázssor melletti zöld területen.

Első alkalommal - még a pandémia előtt - civil közösségi kezdeményezésként szervezték meg a rendezvényt, akkor még nem volt mögötte egyesületi háttér. Nagy sikere volt már első alkalommal is, mondta Kövy Katalin, a Kilián Észak Közösség Egyesület alelnöke. A mostani a negyedik alkalom, és egyre többen csatlakoznak az eseményhez résztvevőként, fellépőként.

Az idei juniális a Perecesi Bányász Fúvószenekar koncertjével kezdődött. A térzenének már hagyományai vannak a városrészben.

A Perecesi Bányász Fúvószenekar koncertje. Fotó: Ádám János

A kulturális programok mellett a sportolni vágyókat is várják. A civil szervezetek pedig megismertethetik munkájukat az érdeklődőkkel. Hiszen mindenkinek volt lehetősége saját standot felállítani. Az egész napos rendezvényen kézműves portékákat is bemutatnak ás árusítanak, de a gyermekekre is gondoltak, akiknek főként délután kínálnak foglalkozásokat, szórakozási lehetőséget, egyebek mellett különleges állatsimogatót is - ismertette Kövy Katalin.

A napot két koncerttel zárják, az egyik a Ly16 együttes, a másik a Séma-HaveRokk zenekaré.

Fotó: Ádám János

Minden felajánlást szívesen vesznek

Érdekessége még a juniálisnak a „kacatvásár”, amelynek lényege, hogy az otthon már feleslegessé vált, de másnak még jó lehet kategóriájú tárgyakat árusíthatják a lakosok. Korábban volt olyan, aki felajánlotta a tárgyakból befolyt összeget az egyesületnek. Adományra pedig mindig szükségük van, mert közösségi helyiségüket szeretnék felújítani, amit részben önkéntes munkával oldanak majd meg, de az anyagokat meg kell venni – hangsúlyozta az alelnök. Tavasszal volt az „Adj egy Ötöst!” kampányuk, amely már azt a célt szolgálta, és akkor több százezer forint gyűlt össze a lakosság felajánlásaiból. A közösséghez pedig várják a további csatlakozókat.