Immár a negyedik Juniálisunkat szervezzük, mondja lapunknak Jakab Zsolt, amikor arról kérdezzük, hol tart, hová fejlődött kezdeményezésük, amiről szinte napra pontosan két éve számoltunk be: akkor kezdte bontogatta szárnyait a Kilián Észak Közösség.

Páran az Észak-Kiliánban élők közül úgy döntöttek (ennek már négy éve), hogy közösséget kovácsolnak a városrészből. Jakab Zsolt volt az egyik ötletgazda. Ő járt annak idején az Avasi Közösségi Kávézóban, amely szintén alulról szerveződő közösség volt: páran összefogtak, létrehozták a kávézót, azóta egymást érik a programok. Könnyű volt partnereket találni. Összefogtak ők is (a kapcsolattartást bonyolító covid ellenére) az Észak-Kiliánban, és amikor két éve találkoztunk néhányukkal az alaptagok közül, már két év szervezőmunka állt mögöttük.

Két éve: Kövy Katalinnal, Forray Mariannával és Jakab Zsolttal beszélgettünk

Fotó: HM

Tele voltak tervekkel. Facebook csoportot hoztak létre, előbb csak a lakótelepen lakók, majd az egyre távolabb élők is csatlakoztak, hamarosan 500 fölött lett a taglétszámuk. Jöttek az ötletek, a mindenféle programok: és most kíváncsiak voltunk, hogy két év után hová jutottak.

Kulturális Helyfoglaló

– Maradjunk a Facebooknál, mára 1070 körül van a csoportlétszám – mondja Jakab Zsolt. De gyorsan hozzá is fűzi, sokan vannak, akik távol, akár határon túl is élnek, és nagyon sokan vannak, akik nem tagjai a közösségi csoportnak, de aktívan részt vesznek a programjaikon.

– Nehéz mindent felsorolni, mi minden történt – jegyzi meg. – Tavaly, az Észak-Kiliánban lévő művészlakások egyikének kertjét kitakarítottuk, abban elkezdtünk egy Kulturális Helyfoglaló nevezetű programsorozatot, aminek első estje egy gitárest volt. A második alkalommal két helyi, amatőr festő mutatkozott be a lakótelepről egy szabadtéri kiállítással. De volt már sanzonestünk és lesz jazz-estünk is. Igyekszünk programokat szervezni – mondja. Mesél jelentős adományszervező tevékenységükről is, amikor 5 ember, úgynevezett követes adománygyűjtéssel másfél hónap alatt kicsit több mint 700 ezer forintot gyűjtött össze az akkor már Kilián-Észak Közösség Egyesületnek, mert közben egyesületté is váltak. Sőt, az önkormányzattól használatra kaptak egy ingatlant, aminek a felújításán most dolgoznak.

Három pályázat érkezett

Az egyesület idén februárban benyújtott egy pályázatot, melyet Az Emberség Erejével Alapítvány írt ki kezdő civil szervezetek számára, ennek elnyerése anyagi forrást biztosít kisebb helyi, közösségi cselekvésre építő projektekre. Nyertek.

– Arra pályáztunk, hogy a lakótelep kisebb szomszédsági csoportjai pályázhassanak az összegre, hogy szebbé, jobbá tehessék a környezetüket. Az első fordulóra három pályázat érkezett. Az egyik csoport egy kerítés betonfalát szeretné lefesteni, gyerekek és felnőttek közösen, a másik egy játszótér részbeni felújítását tervezi, a libikókákat és a homokozókat újítanák meg közösen, a harmadik pályázat unikális: az első lakótelepi tájfutópálya az Észak-Kiliánban fog elkészülni, ennek a megalkotásához kértek egy kis támogatást a helyben lakók, akik egyébként tájfutók.

Megvalósulhat a játszótér felújítása

Fotó: KÉK

Mindhárom pályázat megvalósulhat, sőt, júniusban és szeptemberben még ki tudunk írni egyet-egyet.

Most a KÉK a Juniálisra készül, amit június 24-én tartanak majd sok programmal, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az éven terveznek utcabált, szüreti mulatságot, és akár még disznótorost is – ilyen volt a városrészben az '50-es években – hagyományőrző jelleggel.

Partvis az erkélyen

– A legutóbbi nagy projektünk az „Adj egy ÖTÖST!” kampány, melyről egyébként portálunk is beszámolt. Az említett közösségi helyiség felújítására gyűjtenek a lakótelepen élőktől. Az „ÖTÖS” lehet 5 forint, 50 vagy 500, esetleg 5 ezer, kinek mik a lehetőségei. De lehet az ötös az öt ujj is, azaz a kétkezi munka.

– A mai napig érkeznek a felajánlások, most ott tartunk, hogy nagyjából 280 ezer forint folyt be csak a lakótelepről, sokan a munkaerejüket ajánlották fel.

Érkezik az adomány Fotó: KÉK

– Fantasztikus, néha szürreális dolgok történnek. Beszélgettünk, kávézgattunk az erkélyen a minap Forray Mariannával, az egyik alapító tagunkkal, amikor megjelent az erkélyen egy partvis. Kiderült, a szomszédasszony így küldi, ráragasztva egy borítékot a hozzájárulását az „Adj egy ÖTÖST!” kampányhoz. De volt, hogy a húsboltba ugrottam le, és ott szólított meg valaki, hogy már régóta szeretne adományozni.

Augusztus végén nyithatnak

A vizes munkálatokat már elvégezték az épületen, az elektromos hálózat átalakítása, illetve a falak gipszkartonnal való beborítása és egy álmennyezet elkészítése következik, és ha mindezen túl vannak, akkor jöhet a burkolás, festés.

- Ha ez megvan, lesz egy belső nagyterünk, és a vizesblokkunk is használhatóvá válik, akkor végre megnyithatjuk az itt élők számára! A fiatalokat is szeretnénk bevonni, hiszen van egy pincehelyiségük is, abból ifjúsági klub jellegű teret terveznek kialakítani. Bízunk benne, hogy augusztus végén nyitni tudunk.

Így kezdődött: hamarosan átadják az új közösségi teret

Fotó: Ádám János

Egyetlen vágyuk van

Kérdezzük, van-e valami nagyon nagy vágyuk, ami jó lenne, ha teljesülne. Egyetlen dolog, válaszolja.

– Úgy közlekedjünk a lakótelepen, mint annak idején a faluban, hogy mindegy, hogy ki jön szembe, akkor is köszönünk, ha sosem láttuk egymást. De szerencsére, egyre többen keresnek meg bennünket, és kérdezik, hogyan tudnának és miben segíteni, hogyan lehetne hozzánk csatlakozni. Íme.