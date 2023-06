Az egyik facebook csoportban jelent meg egy poszt sok-sok képpel, amelyen a Katowice utcai lépcsősor látható meglehetősen rossz állapotban. Több helyen a lépcső burkolata hiányzik, és a burkolat darabjait a lépcsősor oldalaira pakolták a korlát alá, amely újabb balesetveszélyes állapotokat idézhet elő. Az egyik posztoló megjegyezte, hogy pont akkor esett el a balesetveszélyes lépcsőn egy idősebb hölgy, amikor a képeket készítette.

Még nem tudni mikor javítják

Megkeresésünkre a városháza sajtóosztálya ezt írta: „Szopkó Tibor alpolgármester előtt, - aki egyben a terület képviselője - ismert a probléma, hiszen többször is egyeztetett ez ügyben a lakókkal”. Azt is írták, hogy jelenleg is folyamatban van egy bejárás szervezése, amelyen az alpolgármester és a lakók mellett a Városgazda szakemberei is részt vesznek majd. „Az elmúlt években történt a területen lépcsőfelújítás, például az óvoda melletti lépcsősor esetében is. A mostani bejáráson a lakókkal közösen a szakemberek felmérik a problémákat, és ütemezve elkezdődhetnek a munkálatok” - részletezték. A városháza arra a kérdésre, hogy pontosan mikor orvosolják a problémát nem válaszolt.