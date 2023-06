Az elmúlt heti csapadékos idő után ezen a héten szárazabbra fordult az idő, de az átlagosnál még mindig hűvösebb van. A szántóföldi növényeink jó állapotban vannak, de helyenként a sok csapadék gondot okozott, előfordulnak belvízfoltok és a kalászosok is megdőltek néhol. A talaj kellően nedves kisebb körzeteket leszámítva, most már a melegre várnak a kultúrák. A jövő héten meg is érkezik a nyári meleg sok napsütéssel, záporok csak elszórtan várhatók – áll az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb agrometeorológiai elemzésében .

Hűvös nyárkezdet

A mögöttünk álló héten csapadékos, az ilyenkor szokásosnál kicsit hűvösebb időben volt részünk. A hét elején még eső volt a jellemző, majd keddtől záporok, zivatarok, több helyen akár 50-100 millimétert adó felhőszakadások alakultak ki. Bár egy-egy napon nagy volt a csapadékhullás területi változékonysága, de a hét valamelyik napján mindenütt esett. Hétfőtől szárazabb időszak kezdődött, már csak elvétve fordult elő csapadék.

Régen volt ilyen rendben a határ – fogalmazta meg Taskó József a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Egy kevés csapadék még nem ártana, de a melegre is szükség van. Jól termett a takarmány, már a második kaszálást végezzük és hamarosan elkezdődhet az őszi árpa aratása is – tette hozzá.

A kórokozók is gyorsan szaporodtak

Az őszi vetések többnyire jó állapotban vannak, a repce a magképződés fenológiai fázisában jár, az őszi kalászosok is szépen szőkülnek, a búza a tejes érés, az őszi árpa pedig a viaszérés fázisába lépett. Az elmúlt hetek időjárása kedvezően hatott a fejlődésükre, kellő nedvesség állt rendelkezésre a talajban, de nagy meleg sem rövidítette le a virágzás és magképződés igen fontos fenológiai fázisát. Ugyanakkor a sűrű állományokban a gyakran nedves leveleken a kórokozók is gyorsan szaporodtak. Helyenként a sok eső miatt megdőlt táblák is vannak. Miskolc térségében nagyon sok a becő, gyönyörű kalászok vannak, innentől kezdve száraz, meleg idő lenne erre az optimális.

A kukorica és a napraforgó számára igen jókor érkezett a csapadék, szépen fejlődnek a növények, de a gyomoknak is kedvezett az időjárás. A vetési időponttól, fajtától és agrotechnikától függően elég nagy különbségek vannak a táblák között: 20 centimétertől 60-80 centiméteres állománymagasság is előfordul mindkét kultúrában. Most már ezekre az állományokra is a meleg kellene.

Érkezik az igazi nyári meleg

Az előttünk álló napokban elszórtan, a hét végig főleg keleten fordulhat elő kisebb eső, egy-egy zápor, zivatar. A jövő héten is csak elvétve alakulhatnak ki záporok, így területi átlagban jelentősebb csapadék nem valószínű. Felhős lesz az ég, de ezen kívül a napsütés lesz túlsúlyban, tartós levélnedvesség és magas páratartalom nem valószínű.

A talaj tovább szárad, a szél pedig főleg pénteken, szombaton és kedden élénkül, néhol erősödik meg. A hőmérséklet a héten még nem sokat emelkedik, majd a jövő héten megérkezik az igazi nyári meleg, a hét közepén a csúcsértékek már 29 és 34 fok között várhatók – jelzi az elemzés.