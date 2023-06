Múlt hét kedden tűnt el Miskolc egy elhagyatott részén az a nagymama korú nő, akit a családja máig reménykedve vár haza. Lehoczki László és a Spider Mentőcsoport kutyákkal nagy erőkkel keresi az eltűntet. A keresésbe kezdetben sok önkéntes is bekapcsolódott, de egyelőre eredménytelenül.

Minden információ fontos

„Karlik Istvánné (66 éves) 160 cm magas, rövid barna haja van. 2023. június 20-án tűnt el, 15 órakor a Bodótető Lyukóvölgy közötti részen látták utoljára. Sötétkék virágos szoknyát, világos zöld pólót és fehér papucsot viselt. Személyi iratok nincsenek nála. Súlyos cukorbeteg, ezért is nagyon fontos, hogy mihamarabb megtalálják. Amennyiben bódult állapotban találnak rá, mindenképpen hívják a mentőt! Az idős asszony lányához indult, egy építkezés ipari kamerája még felvette, ahogy arra megy. A család jelenleg egy kék Mercedes sofőrjét keresi, aki feltehetően találkozott a nyugdíjassal az eltűnése idején. Kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az idős hölgyről, értesítse a hozzátartozókat a 06-30-948-8879-es számon. Az eltűnt nő lánya a megtalálónak magas nyomra vezetői díjat is felajánlott. A Spider Mentőcsoport arra hívja fel az önkéntes keresők figyelmét, hogy a területen sok a vaddisznó és nem igazán barátságosak, ezért vigyázzanak magukra” – írtuk korábban.

A cukorbetegség rizikó

A keresés részleteiről szintén megtudtunk néhány új információt.

- Ugyanazokat az elveket alkalmazzuk, mint bármely elkóborolt, idős személy keresése esetén. Mi már az első este a terepen voltunk. Mivel mostanra azonban sok idő telt el, szagminta alapján már nem tudunk haladni a kutyákkal. Az elején rengeteg külsős is bekapcsolódott a keresésbe, így a területen már az ő illatnyomaik is ott vannak – mondta Lehoczki László, a Spider Mentőcsoport alapítója. - Mivel az idős asszony cukorbeteg, ezért inzulint és mielőbbi segítséget kell kapnia! Ha leesik a vércukra, elveszítheti a tájékozódó képességét, mert homályossá válhat a látása, vagy elájulhat. Eleve a cukorbetegség miatt is fontos lenne, hogy igyon, de amikor eltűnt, ráadásul kánikula volt. Utána pedig kitört a vihar.

Nehéz terepviszonyok

Miskolcon ez egy olyan terület, ahol nem javasolt áthaladni, különösen nem egyedül, mivel nem biztonságos.

- Jelenleg szisztematikusan átnézzük az összes útvonalat térkép segítségével, ahol a hölgy kizárásos alapon járhatott. Hozzávetőlegesen azt is ki tudjuk számolni, hogy mekkora utat tehetett meg adott idő alatt. Összesen hat kutyával végezzük a keresést. Kutyáink képesek arra, hogy a testhelyzete alapján is felismerjék a bajba jutott embert. Most pihennek, úgyhogy addig magam járom a terepet. Ez a városrész elhagyatott telkekkel tarkított, az udvarokon derékig érő gazzal. A portáknak legtöbbször már a kerítése sem ép, ezért mindenhova be tudunk menni. Murva és sár is van, sőt helyenként nádasban kell gázolni. Tehát kifejezetten nehéz terepviszonyokról beszélünk, az elmúlt időszak szélsőséges időjárási körülményeiről nem is beszélve. Viszont volt már rá példa, hogy korábban itt kellett keresnünk, így van helyismeretünk. Mostanra nagyon nagy terültet átfésültünk, de nem adjuk fel a reményt, folytatjuk a keresést – osztotta meg Lehoczki László.