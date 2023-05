Hollós Pétert elmondása alapján a sors vezette erre a pályára. Szakácsként kezdte munkás éveit, aztán jött az életében egy válaszút, hogy marad a fakanál mellett, vagy egy fiatalos, ahogy ő fogalmazott, vagány szakma irányába megy tovább, és ő a felderítést választotta. A törzsőrmestert elmondása szerint vonzotta már ez a szakma gyermekként is, minden, ami veszélyes és „amit anya tilt”, ő azokat ki akarta próbálni. Felszereléséről elmondta, hogy a könnyűbúvárok felszereléséhez képest az a különbség, hogy külön hely van a fegyverének és a hozzá kapcsolódó eszközöknek, hogy ezeket mind fel tudja csatolnia, hogy magával vigye, és praktikusan hozzájuk is férjen. A katona elmondta, nem mindenki alkalmas fizikailag erre a feladatra, ennek komoly kritériumai vannak. Ezt Kecskeméten állapítják meg, hogy valaki alkalmas-e a feladatra vagy sem. Az ejtőernyősöknek ép gerinc szükséges, a búvároknál pedig nyomáspróbán kell megfelelni. Ezek olyan dolgok, melyek a mindennapokban fel sem tűnnek, vagy bele sem gondol az ember, de ha valaki egy mozgó gépből szeretne kiugrani, például a meszesedés kizáró ok - hangsúlyozta.