Alexa és Annamari először indult HDR versenyen

„Nagy kihívás volt a pálya. Sok olyan rész volt, ahol egy nyomvonalon tudtunk csak haladni és be kellett lépnünk a kutya mögé, hogy elférjünk, miközben a kutyánk továbbra is a hámon keresztül vezetett. Voltak szintkülönbségek, kisebb belógó ágak is. Hatalmas élmény volt megtapasztalni, hogy egy ilyen különleges helyzetben is hogy vezet a kutya még futás közben is, amit tudott, igyekezett kikerülni és megtalálni a megfelelő ívet a pályán, azokat a részeket, ahol simábban tudtunk haladni” – mondta a verseny után Vértesi Alexa, Titán gazdája.

„Szikra egy zseni, sok mindent megéltünk már, de futás közben csak ámultam és bámultam, hogy milyen ügyesen érzett, látott, jelzett mindent. Van azért benne versenyszellem rendesen és szerintem az én felfokozott állapotom is pörgette egy picit, de végig rám figyelt. Gyakran előfordult, hogy mire Emese vagy Judit, az alapítvány segítői elmondták, mire vigyázzunk, milyen nehézség fog következni, mi már rég áthaladtunk rajta úgy, hogy észre se vettem. Nem volt könnyű pálya ez, de egyáltalán nem féltem. A legmeghatározóbb pillanat az volt számomra, amikor egy nagyobb emelkedőn, ami ráadásul keskeny is volt, elkezdtem fáradni, és Szikra is lassult, talán mert érezte az én fáradtságomat, talán mert azon törte a fejét, hogyan tudna itt biztonságosan felvinni. Ekkor megkértem, hogy húzzon fel. Ő volt az én elfogyó erőm, megtartott, megvárt, ott volt nekem, ahogy minden egyes nap – nyilatkozta Kardon Annamari, Szikra gazdája.