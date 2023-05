A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara turisztikai szezonnyitó rendezvényt tartott Tokajban, a nemrégiben átadott Minaro Hotelben csütörtökön. Az idei szezon kilátásai, az aktív turizmus, valamint a turizmus és a vendéglátás aktuális trendjeit voltak a fő témái a tanácskozásnak.

Szükség van erre a rendezvényre

Rendszeresen szeretnék ezt a turisztikai szezonnyitót megtartani, hagyományt teremteni vele. Az oka elsősorban az, hogy a turisztikai vállalkozások száma jelentős a kamarában – mondta Bihall Tamás, a BOKIK elnöke. Ennek a vármegyének a turisztika kitörési pontja. A világ csodái vannak ebben a térségben, természeti és épített adottságok egyaránt, melynek Tokaj is része – fogalmazott az elnök. Amikor meghatározták a szakmai nap programját, akkor az aktív turizmust emelték ki fő témának. A turisztikai szezont annak reményében nyitják meg ezzel a tanácskozással, hogy most már valóban jön az igazi jó idő, a nyár – tette hozzá Bihall Tamás.

Az aktivitás számos módja

Tokaj-Hegyalján egyre dinamikusabban fejlődik a turizmus és nagyon örülnek neki, hogy az ide látogató vendégek keresik a minőségi szolgáltatásokat – hangoztatta a rendezvény moderátora, Bágyi Péter. A BOKIK Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Osztályának elnöke hozzátette: Azért döntöttek úgy, hogy a turisztikai szezonnyitójukat a vármegye legújabb, ötcsillagos szállodájában rendezik meg, hogy a szakma láthassa, akik ide látogatnak, milyen nagyszerű szolgáltatásokat tudnak igénybe venni. A témák között azért tartották fontosnak az aktív turizmust, hiszen a zempléni hegységet és a közeli hegyvidéket sokan keresik fel kerékpározás céljából, illetve a Bodrog folyó is tökéletes kajakozáshoz, kenuzáshoz. Persze a bor és a gasztronómia is meghatározó témakör, hiszen ez a legnagyobb vonzereje a térségnek. Az aktív turizmus most szinte szárnyal, hiszen a pandémia idején mindenki be volt zárva a négy fal közé, alig várták az emberek, hogy kiszabaduljanak. Ezért is ilyen nagy a népszerűsége azóta például a nordic walking-nak vagy a hegyi kerékpározásnak, illetve a vízi sportok és a túrázás is kedvelt.