A mesterfodrásszal a dubai online verseny után beszélgettünk, amikor még csak készült a magyar bajnokságra.

Tóth Marianna mezőkövesdi mesterfodrász sorra nyeri fodrászversenyeket. Mire egyik versenyéről szóló beszélgetésünk adásba kerülne, már a következőt meg is nyerte. Tóth Marianna dubai online versenyének tapasztalatairól beszélt, ahol öt kategóriában is indult egy-egy alkotásával. A mezőkövesdi mesterfodrász beszélt az online és a személyes versenyzés közötti különbségekről, valamint arról, hogy szakmai előmenetelében milyen jelentősége van ennek a megmérettetésnek. De arról is említést tesz, hogy ő hogyan fog hozzá egy ilyen alkotás megvalósításához és hogyan tudja belevinni a saját személyiségét munkáiba.

A Borsod Online Púder nélkül című podcast-jében Tóth Mariannával Póczos Nikolett beszélget.

