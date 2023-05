Elindult a 2023-as érettségi vizsgaidőszak, több mint 111 ezren adnak számot a tudásukról az elkövetkezendő napokban. Magyarból több mint 74 ezren érettségiznek, legtöbben középszinten, emelt szinten 1771 tanuló vizsgázik. Hétfőn 9 órától kezdődtek meg az érettségi írásbelik a középiskolákban. Ezalatt két feladatlapot kell megoldaniuk a diákoknak.

A megtanult ismeretekre épít

Az elmúlt években már megszokhatták a diákok, hogy az érettségik feladatai a lexikális tudás számonkérése helyett egyre inkább a megtanult ismeretek alkalmazását igénylik. Különösen így van ez a magyar nyelv és irodalom érettségin, hiszen itt a diákoknak szöveget kell értelmezniük, és a fogalmazási, elemzési készségükre, saját véleményük kifejtésére is szükségük van.

A középszintű magyar írásbeli érettségi négyórás volt. Az első részében a diákok egy szöveget kaptak, majd ezzel összefüggő kérdéseket kell megválaszolniuk. Ezután írniuk kell egy rövid fogalmazást megadott szempontok alapján, majd műelemzést kellett készíteniük.

Száz lehet a maximum

A középszintű feladatsorral magyarból összesen 100 pontot lehet szerezni. 40 pont a szövegértésre, 10 pont pedig az első feladatrészhez tartozó szövegalkotásért jár. A második, műelemzést tartalmazó feladatrészben a tartalomért 25 pont, a szövegszerkezetért 5 pont, a nyelvi igényességért pedig 10 pont jár. Ezeken kívül 8 pont jár az írásképért és 2 pont a helyesírásért.

A vizsga első részében a diákok egy kortárs magyar írónő borokról szóló szövegét kapták, amelyhez a kapcsolódó feladatokat meg kellett oldaniuk. A gyakorlati szövegalkotás feladatban egy biciklizős kampány és levélírás közül választhattak a középszintű vizsgázók. A műelemzésnél Lázár Ervin, Petőfi Sándor és Tóth Árpád egy-egy alkotása is előkerült.

Nem tartottak tőle

Hétfő reggel portálunk munkatársai a Herman Ottó Gimnáziumban jártak, ahol az idén érettségiző diákokat kérdezték arról, hogy mire számítanak. Munkatársaink azt tapasztalták, hogy a diákok egyáltalán nem izgultak.

„Összességében nem készültem külön speciálisan semmire, amit majd kapunk azt majd megoldom” – mondta a boon.hu-nak Gyenes Iván. Hozzátette: Úgy érzi, hogy mindenre felkészült, ami emberileg elképzelhető. „Nekem jó előérzetem van a magyar érettségivel kapcsolatban és egyáltalán nem izgulok” – hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karára szeretne ősztől járni, Műszaki földtudományi szakra. Csopják Virág is hasonló nyugalomról számolt be a magyar érettségiről. „Nekem nagyon jó megérzéseim vannak a magyar érettségivel kapcsolatban, szerintem a magyarórákon kellőképpen felkészültünk rá, így szerintem mindenki a legjobbat fogja nyújtani” – mutatott rá.