Eleinte nem fizettek helyi szállodákban az eltöltött napok és szolgáltatások után, és ez már a bejelentkezéskor sem állt szándékukban.

A férfi később Miskolcon, a Testvériség utcából elvitt egy személyautót is, amit utána jogtalanul használt, majd városszerte gépkocsikat tört fel. Összesen 15 autót, amikből leginkább pénzt, hangszórót, üdítőket, fülhallgatót, bankkártyát vitt el, amivel, több alkalommal vásárolt is.

A miskolci rendőrök az elkövetőket 2023. május 16-án elfogták, gyanúsítottként hallgatták ki. A férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig letartóztatta.

A Miskolci Rendőrkapitányság a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek - tudta meg a boon.hu.