A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a lakosság bevonásával országos erdei fülesbagoly fészkelőpár-felmérést hirdetett, amelybe bárki bekapcsolódhat. Az erdei fülesbagoly a lakott területeken is a leggyakoribb fészkelő bagolyfaj.

A repülése is szép a fülesbagolynak

Fotó: Imre György

Saját fészket nem épít, más fajok, főleg a varjúfélék üres fészkeibe költözik be, de fehér gólya fészkében és akár emeleti balkonládákban is megtelepedhet – olvasható az Egyesület honlapján az információ. A honlapon hangmintákat is közzétettek, ami alapján könnyebben beazonosíthatóak a fülesbaglyok.

Így lehet jelenteni

Amennyiben valaki erdei fülesbaglyot észlel, ezen az űrlapon keresztül jelentheti.