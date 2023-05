Cannes-ban fokozottan igaz, hogy ha kimaradsz, lemaradsz. Idén egy nappal később érkeztem csak, de már behozhatatlan hátrányból indulónak érzem magam. Például már nem tudom meg, hogy hogy sikerül a 47 éves színész/rendezőnő Mäiwenn kosztümös nyitófilmje, a Jeanne du Barry. A rendezői székben helyet foglaló és a címszerepben is látható Mäiwenn ezúttal Johnny Deppet választotta maga mellé XV. Lajos megformálójának. Az viszont bizonyos, hogy mind Mäiwenn, mind Depp elég szóbeszédre, sőt háborgásra adott már okot, ahogy az általuk megformált két történelmi személyiség is, nem csoda, hogy az írások többsége is inkább kettejükről szól, mintsem a filmről.

Johnny Depp a francia színésznő-rendezővel, Mäiwenn-nel

Fotó: AFP

Az európai művészmozik kedvencének számító Pedro Almodóvar külön vetítése keretében bemutatott, Ethan Hawke és Pedro Pascal főszereplésével készült rövidfilmes vállalkozását, a Strange Way of Life-ot sem sikerült elérnem, időben érkeztem viszont a japán versenyfilmre, Koreeda Hirokazu Monsterjére. A Monsterben megvan minden, ami a cannes-i versenyfilmekből nem hiányozhat, mindenekelőtt, egy igazi művész kézjegye és látásmódja, merészségéről nem is beszélve, az eredmény pedig egyszerre megható és elgondolkodtató. A lassan kibontakozó cselekmény kulcseleme egy toronyház tűzesete, mely háromszor tér vissza, három különböző nézőpontot vezetve be, Koreeda Hirokazu így bontja ki és árnyalja két kisfiú barátságát és a társaikhoz, illetve a tanáraikhoz fűződő viszonyát. A cannes-i versenyprogram rendszeres résztvevőjének számító Koreeda Hirokazu ismét megmutatta, mennyire fontosak számára a gyerekek és mennyire hisz az emberségben, noha fiatal hősei már idejekorán találkoznak a közvetlen környezetük kegyetlenségével is.

Az időjárás egyelőre nem kedvez a fesztiválnak, így be kellett érnünk azzal a korzikai napsütéssel, amit Catherine Corsini versenyfilmje a Le Retour/Homecoming hozott a borús cannes-i reggelbe. A film középpontjában egy kamaszlányait egyedül nevelő színesbőrű anya áll, aki a lányaival együtt tizenöt év után tér vissza Korzikára, egykori szerelmének helyszínére. Az anyának és a felnőtté válás küszöbén álló lányainak a nyár egyaránt elhozza a szerelmet és a múlttal való szembenézést.

Cannes, 2023. május 18.