Szombaton este a DVTK Arénában koncertezik Demjén Ferenc. Azt hiszem, nem kell bemutatnom őt az olvasóknak. Egészen hihetetlen pályafutás áll mögötte. Büszkék vagyunk rá mi, miskolciak, hogy városunkban született és az első éveit itt töltötte a családjával. A Kossuth-díjas énekes ugyan városunkban született, de nagyon hamar elkerült a borsodi megyeszékhelyről. Nézzük életének főbb állomásait, melyeket honlapja segítségével idézünk fel.

Zenekarok, sikerek

„Három testvérével polgári családban nőttek fel. A testvérek között nagy volt a korkülönbség, ennek ellenére jól megértették egymást. István bátyjával több együttesben zenéltek együtt. Édesanyja énekesnőnek készült, de amikor fiatal volt, az énekesnői karrier nem tartozott az erkölcsös pályák közé. Édesapja dalárdákban énekelt, erős, érces hangja volt. A hangerőt, mint oly sok minden mást, tőle örökölte. Gosztonyi Jánosnál kezdett zongorázni, aki gyakran elvitte a Zeneakadémiára, ott orgonálhatott. Háromszor nősült, gyermeke nem született. Feleségével, Rebeccával több mint három évtizede élnek szeretetben, megértésben. Szabadidejét nagyobbrészt a baranyai birtokon tölti, ahol igazi béke, nyugalom veszi körül. Lovak, kutyák, cicák, csacsik képezik az idillt a nyüzsgő, zajos város után. A Kertész utcai általános iskola tanulója volt, majd a Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskolában érettségizett. Rózsi, ahogy rajongói és barátai nevezik, számos együttesben zenélt: Számum, Dogs, Liversing, Meteor, Sakk-Matt, Tűzkerék. 1970-ben csatlakozott az országos ismertséget hozó Bergendy-együtteshez, az ott eltöltött 7 esztendő alatt olyan dalok szerzője, előadója volt, mint a Darabokra törted a szívem, Sajtból van a Hold, Jöjj vissza vándor, Iskolatáska. 1977-ben megalapította a V’Moto-Rock formációt, mely 12 éven át tagcserék nélkül aratta hatalmas sikereit. A V’Moto-Rockhoz többek között olyan klasszikusok köthetők, mint: Várj, míg felkel majd a nap, Jégszív, Fekszem az ágyon, Gyertyák… A zenekar megszűnését követően szólókarriert kezdett, azóta is minden esztendőben járja az országot, élő koncertet ad zenekarával. 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje díjban részesült. 2010-ben vehette át a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, valamint ugyanebben az évben Budapest főváros díszpolgára lett. 2012-ben Kossuth-díjban részesült. Több mint 800 dalt jegyez. Az Artisjus szerint a Magyarországon legtöbbet játszott 10 dal közül négy Demjén Ferenc nevéhez kötődik. Az eladott lemezeinek száma becslések szerint hárommillió példány körül lehet.” (demjenferenc.hu)

Amíg örömet szerez

Találtam egy idézetet Demjén Ferenctől, ami nagyon megtetszett. Valóban, nagyon sok rajongónak szerez örömet koncertjeivel. Miskolcon is óriási az érdeklődés iránta minden alkalommal. „Amíg a Teremtő engedi, amíg érzek magamban annyi erőt, hogy el tudok tölteni két órát a színpadon, amíg látom, hogy örömet szerzek a közönségnek, addig játszom.” (atv.hu – Demjén Ferenc: „Köszönöm a sorsnak, hogy ilyen hosszú, tartalmas életet kaptam”)

Annyi interjú, annyi beszélgetés került már napvilágra a művésszel, hogy szinte nem lehet tőle olyat kérdezni, amit nem tudunk róla. Ez az interjú azonban más, hiszen elsősorban a városunkkal kapcsolatos kérdéseket tettem fel neki.

Különleges érzés, megtiszteltetés

Diósgyőrben született, és a családjával itt éltek. Azonban gyermek volt még, amikor a fővárosba költöztek. Van valamilyen emléke a városunkban töltött időszakból?

Az első 4 évről nem tudok sokat beszélni, sok mindenre nem emlékszem – nevet –, arra azonban emlékszem, hogy gyakran a málnabokor alatt ültem a kertben. Emlékfoszlányok maradtak csak meg, és a hatalmas kert.

Édesapja mérnökként dolgozott a Vasgyárban. Borsodi illetőségű volt, vagy a munka hozta ide őt és az édesanyját?

Édesapám nem borsodi származású, a munka hozta ide őt és a családot.

Sokszor visszatért koncertezni Miskolcra. Emlékszik olyan koncertre, ami valami miatt különleges volt?

Szinte minden évben jövünk Miskolcra koncertezni, de ami a legemlékezetesebb, az az 1973-as Diósgyőri Rockfesztivál, ahol a Bergendy-együttessel mi voltunk a fesztivál fő fellépői. Május 6-án újra Miskolcon koncertezünk, mindig örömmel jövök.

Utoljára 2018-ban jelent meg szólólemeze, Még lázad a szív címmel. Tervez mostanában kiadni új lemezt?

Sok mindent tervezek, de megnézzük, mi a realitás, és meglátjuk, mi jön ki belőle, mit lehet megvalósítani. Egyelőre nagyon élvezem a koncertezést, most ez a legfontosabb. Az elmúlt évek a járvány miatt nem adtak lehetőséget a közönséggel a találkozásokra, a koncertezésre, így most ezt igyekszünk bepótolni.

2018-ban díszpolgári címmel tüntette ki Miskolc. Mit jelent az ön számára ez a díj?

Több városban és vármegyében is megkaptam a díszpolgári címet. Miskolc díszpolgárának lenni különleges érzés, megtiszteltetésként éltem meg, hiszen Miskolc, Diósgyőr a szülővárosom mindig örömmel jövök.

Mi a kedvenc helye Miskolcon, melyet mindenképpen felkeres, ha városunkban jár?

Lillafüred, Miskolctapolca, ezeket a helyeket nagyon szeretem. Tavaly is voltam itt, pár napot pihentünk a környéken a családdal.

Mit tart a legjobb döntésének, melyet élete során meghozott?

Nem én döntöttem, hanem általában a körülmények, amit kínált az élet, ahhoz alkalmazkodtam.

Mit üzen a miskolciaknak ezekben a nehéz időkben?

Miskolcnak voltak nehezebb időszakai is, azokat is átvészelte, reméljük, mindent túl fog élni, addig is: hajrá, Diósgyőr, irány az élvonal!