Tovább erősíti Tokaj-Hegyalja turisztikai vonzerejét az ötcsillagos Minaro Hotel Tokajban, amelyet május 4-én, szerdán délután adtak át.

Az új, száz szobás szálloda a térség vezető felsőkategóriás üdülőhelye lesz. Az ünnepélyes megnyitón a szálloda tulajdonosa és üzemeltetője után Koncz Zsófia energiaügyi miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője és Lázár János építési és közlekedési miniszter is köszöntötte a vendégeket.

"Az itt jelenlévők közül nagyon sokan tudják, hogy már befektettem egyszer a térségbe, mert Tarcalon megvásároltam az Andrássy-rezidenciát. Azt a szállodát eladtam, de nem azért, mert azt gondoltam, hogy Tokaj ne lenne jó hely, hanem, mert kicsi volt a hotel. Nehéz egy kis hotelt nagy menedzsmenttel sikeresen működtetni. Úgy döntöttem, hogy invesztálok és fejlesztek, valami olyanba, ami egyedülálló" - mondta köszöntőjében dr. Szepesi Richárd, a Dreamland Holding cégcsoport tulajdonosa. "Néhány hónap előüzemeltetés után látszik, hogy már most szeretik és kedvelik vendégeink a Minaro Hotelt. Több olyan tematikus szállodánk van, amelyek eredményesek. Tehát van ma fogékonyság újszerű, öt csillagos szállodák fejlesztésére. A tematika főleg élményelemre építkezik. Annak idején Posta Györgyöt, Tokaj polgármesterét kerestem meg és vele együtt nézegettem telkeket. Megtaláltuk ezt a bányát, amely tíz hektár. Most 5 hektár látható belőle, amibe egy szállodát éppen be tudtunk ékelni. A többi részre egy gasztro rendezvényházat építettünk, ahol egy látványkonyha is megtalálható. Szeretnénk itt Tokaj aranyát, a híres tokaji bort is kínálni. Egy maroknyi gárdával fejlesztettünk 6-8 milliárdnyi zöld mezős turisztikai fejlesztést Magyarországon, amelynek része a Minaro Hotel is. A Kisfaludy 2030 programon belül összesen 4 és fél milliárd forint kormányzati támogatást kapott a jelenlegi két projekt. A beruházás összesen 10 milliárd forint volt önerővel kiegészítve. M Gallery szállodaként fogják holnaptól üzemeltetni a hotelt."

Szepesi Mór, Szepesi Maxim, Szepesi Menta a tulajdonos gyermekei, Szepesi Richárd tulajdonos, Koncz Zsófia energiaügyi miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Awa Kante a tulajdonos felesége, Sabina Bartyzel az Accor közép-kelet európai vezetője és Dana Janigová general manager (b-j)

Világszintű szállodalánc része

Az MGallery szállodák az egész világot behálózó Accor szállodalánc részét képezik.

"A mai egy különleges nap, amikor megnyitjuk ebben a különleges régióban a Minaro Hotelt, amely a híres tokaji boroknak is otthona. Az Accor több mint 110 országban van jelen, és most új partner csatlakozik hozzánk" - hívta fel a figyelmet Sabina Bartyzel, a közép-kelet európai Accor üzemeltetési vezetője. "Most a covid után minden nap nyitunk egy új szállodát. Tehát a turizmus ismét működő iparág. Közép-Kelet Európa kulcsrégióvá válik ebben, mert dinamikusan fejlődik. Már működik egy szállodánk Budapesten, és még kettőt fogunk nyitni. Minden MGallery szálloda más, mindegyik lehetővé teszi, hogy autentikusan, egyedi módon fedezzék fel a vendégek az úticélt. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a mai napon megnyitjuk a huszonhatodik Accor szállodát Magyarországon, amely a világon több mint az ötezredik."