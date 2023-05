Jelentős a fejlődés a városban

Lantos Csaba energiaügyi miniszter csak kitérőként jegyezte meg, hogy a pátriában nőtt fel, ifjú éveiben, ötven évvel ezelőtt tette meg az első kapavágást a tokaji Kopasz-hegyen, tehát van kötődése a régióhoz. – Jelentős a fejlődés a városban – jegyezte meg beszédében a miniszter – nagyon sok dolog történt az elmúlt félszáz évben. Ahhoz, hogy továbbra is élhető legyen a pátria és Szerencs, hozzájárul minden kis tégla, ami a fejlődést szolgálja. Az állandó ügyfélszolgálat egy olyan civilizációs előny, ami a helyben való ügyintézés lehetőségének a megteremtéséhez döntő mértékben járul hozzá. A tavalyi évben olyan dolgok történtek energia ügyekben, amelyek előtte nem. Egyikünk sem gondolta, hogy lesz ezer eurós áramár a lipcsei áramtőzsdén, és háromszázötven euró fölé emelkedett a gáz ára. Olyan árakról beszélek, amelyek elviselhetetlenek lettek volna, ha tartósan fennmaradnak. Azóta rendeződtek, de továbbra is magasak maradtak az induló állapothoz képest. Átrendeződött a világunk. Hirtelen megborult minden, elsőrendű fontosságúvá vált, hogy legyen ellátásbiztonság, legyen gáz és áram, ezen a korszakon túl vagyunk. E tekintetben jól álltuk ki azt a próbát, ami elé Magyarország is került. A kormány határozott intézkedéseket tett, ellátásbiztonság volt, van és lesz is – szögezte le az energiaügyi miniszter. – Második számú kérdés, hogy milyen áron? Sikerült lemenedzselnünk oda, ami ma már fenntartható. Ennek döntő eleme volt, hogy mi már nem tavaly, de 2013-tól egy rezsicsökkentő programot hirdettünk, ezzel a magyar háztartások a legalacsonyabb áron jutnak hozzá a földgázhoz és áramhoz Európában ma is. Feladatunk, hogy a háztartásokon kívül minden nem lakossági szereplő, tehát intézmények, vállalkozások elérhető áron jussanak energiához. A feladat nem könnyű, az egész gazdaságot nem tudja megtámogatni semelyik kormány, a magyar sem, de igyekszünk biztosítani leginkább a magyar tulajdonban álló mikro –és kisvállalkozásoknak az olcsóbb árakat. Ez nagyon közelít a lakossági rezsihatárhoz – mondta Lantos Csaba, mielőtt jó munkát kívánt az ügyfélszolgálati iroda munkatársainak.