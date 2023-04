„Okirat-hamisítás, garázdaság, áramlopás. Csak néhány azon bűncselekmények közül, amelyek elítéltjei választhatnak: leülik büntetésüket, vagy ledolgozzák. Akik Kistokajban temetőt takarítanak, buszmegállót festenek, illegális szemétlerakókat számolnak fel, vagy éppen segédkeznek a könyvtár felújításában, azok az utóbbit választották” – kezdődött a tudósítás az Észak-Magyarország 2013. április 10-i számában.

A programban Felsőzsolca, Onga, Kistokaj vett részt, valamint egy civil szervezet, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány és egy nonprofit kft., a Miskolci Városgazda – idézhetjük fel a cikk alapján.

Hogyan fogadták a kistokajiak a programot?

A kérdésre válaszként elhangzott: a testületen belül volt vita erről, mert féltek, ha az elítéltek itt dolgoznak majd, akkor megnő a településen a bűncselekmények száma. De nem ez történt, hiszen a közérdekű munkában részt vevők is tudták, ha valami történne Kistokajban, akkor először őket vennék elő. A foglalkoztatás mellett szólt, hogy a fogvatartottakkal együtt értelemszerűen kíséret is érkezett, így a település munkafelügyelőt is kapott, ami növelte a hatékonyságot.