A régiségvásár története 2003-ig nyúlik vissza. Az akkor még kis parkolói piac mára Miskolc egyik nagy rendezvényévé nőtte ki magát. Számos emlékük van az elmúlt 20 évből amelyeket szívesen megosztanak a látogatókkal – ezt tanúsítja a vásár weboldala.

A Miskolci Régiségvásár hagyományosan a Széchenyi István utcán, a Városház tér és a Villanyrendőr között húzódik minden hónap első vasárnapján. Az esemény - amelyet mindig nagy érdeklődés övez –, márciusban kétnapos lesz, és a kocsonyafesztivállal egy időben, annak keretein belül rendezik meg. A régiségvásáron kizárólag a régiségek, műtárgyak körébe tartozó dísztárgyak és eszközök, illetve retro holmik árusíthatók. Komoly szabályrendszer alapján szakemberek ellenőrzik, hogy a kereskedők eleget tesznek-e ezeknek az elvárásoknak.

Antik szombat

Március 4-én, az első napon, vagyis az „Antik szombaton” kimondottam régiségeket árusítanak majd, a hagyományos régiségvásár, ami minden hónapban van, az most is a megszokott időpontban a hónap első vasárnapján, azaz március 5-én lesz – avatott be Braun István, a Miskolci Régiségvásár főszervezője. Mindig nagy érdeklődés övezi a programot, sokan nem is vásárolni, inkább csak nézelődni érkeznek a forgatagba. A rendezvény népszerűsége talán annak is köszönhető, hogy kiváló közösségépítő szerepet tölt be. Az emberek találkozóhelyként gondolnak rá, ahol lehet beszélgetni, barátkozni, meginni együtt egy kávét – mondta Braun István. A visszaemlékezés is része annak a hangulatnak, amit ad a vásár, hiszen fellelhetőek a régi használati tárgyak a kereskedőknél, azok, amelyek sokak számára a gyermekkort idézik. Lehet, hogy éppen a nagymama porcelánja köszön vissza valamelyik eladó asztalán, amely nosztalgiával tölti el a vásárlókat.

Három esemény egyidőben

A kocsonyafesztivál rendezői keresték meg a régiségvásárt szervező céget, hogy kapcsolják össze a két nagyszabású eseményt és legyen egy időpontban, ráadásul két napon keresztül. Ehhez társul még a szombati Avasi Kvaterka, így a három rendezvény erősíti majd egymást. Úgyhogy biztosan nagy mozgás lesz a belvárosban és a Kisavason – vélekedett Braun István. Hozzátette: régen volt ilyen „nagy durranás” a városban, hiszen a Kocsonyafesztivált évekig nélkülöznünk kellett a miskolciaknak a pandémia miatt.

Mindenkinek más a kuriózum

Nincs különösebb trend a régiségek között. Mindenki mást keres, valaki bakelit lemezt, valaki festményt, más meg értékes porcelánt, de van kereslet a retró tárgyak iránt is – tudatta a szakember. Majd kiemelte: egy ismerőse például kimondottan miskolci dolgokat gyűjt, az Avasi Kilátó több makettja is megvan neki. Az emberek gyűjtőszenvedélye bármiben megnyilvánulhat. Ő maga festményeket és régi karórákat gyűjt az észszerűség határain belül. De aki semmit nem gyűjt, csak nézelődni, szórakozni vágyik, az is érdekesnek találja a rendezvényt – jegyezte meg.