A tél és a tavasz a nyárra való felkészülés ideje. A nők ilyenkor nyári formájukra "gyúrnak", hogy jól mutassanak fürdőruhában. Illetve ez az időszak a nagy sétáké is a szabadban, a természetjárás ideje. Ez az egészséges élet egyik alappillére lehet. A MED Infóban, a Borsod Online egészségügyi podcastjában ezúttal a mozgás fontosságáról, a közösségi sport jótékony hatásairól beszélget Lehoczki Évivel Nagy-Hankó Kriszta. Évi sokoldalú egyéniség, évtizedek óta sportol és tart edzéseket főként hölgyeknek. Egyebek mellett SpinRacing és a Hot Iron edző. Vendégei régóta kitartanak mellette így egy összeszokott csapat alakult ki a körében.

Lehoczki Évi

Egy barátnővel elindulni mindig könnyebb

Évi igyekszik jó tanácsokkal ellátni a hallgatókat. Azt is elárulja, hogy miként kezdjen bele a mozgásba az, aki még csak gondolkozik rajta, hogy kellene valamit csinálni. Az edző beavatja a hallgatót az egészséges táplálkozásról vallott nézeteibe is. Őszintén vall arról, hogy sokáig őt nem is érdekelte az alakja, nem kellett foglalkoznia vele, mert genetikailag jó adottságai vannak, de ma már odafigyel arra mit eszik, mennyit és mikor. Az étkezés és a mozgás egyensúlyát próbálja megtartani ahhoz, hogy jó formában legyen - derül ki a a MED Infóból.