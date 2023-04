A 19 vármegyénkben a közgyűlések elnöki tisztségét férfiak töltik be, csupán egyetlen helyen van női elnök, mégpedig Borsod Abauj-Zemplén Vármegyében, Miskolcon. Bánné dr. Gál Boglárka 2019-ben lett a megyeháza vezetője. B.Tóth Erika mikforonja előtt a megvalósult, és a jövendő célokról is beszélt, mint vezető, és úgy is betekintést adott a hétköznapjaiba, mint édesanya, és mint feleség.

