Portálunk először foglalkozott vele tavaly, a nyár végén, hogy igazi parkolási és közlekedési káosz alakult ki hétvégente Lillafüreden. Az Eger-Hollóstető-Miskolc útszakasz Lillafüredet érintő részén korábban is volt gond a parkoló autókkal, ugyanis sokan álltak meg az út szélén, ami egyrészt balesetveszélyes volt, másrészt a parkoló autók sem voltak így biztonságban. A Lillafüredi kalandpark parkolója és a rendőrség határozott fellépése hozott némi javulást, azonban a Zsófia-kilátó átadásával elszabadult a pokol.

Nem lehetett közlekedni

Hétvégente komoly közlekedési káosz alakult ki a Hámori-tóhoz vezető útszakaszon, ahonnan lépcsőn megközelíthető a kilátó. A problémát az okozza, hogy az autósok leparkoltak az út szélén, ezzel egysávosra csökkentve az egyébként is keskeny útszakaszt, amivel ellehetetlenítették a kétirányú közlekedést és emiatt dugók, fennakadások alakultak ki.

A Zsófia-kilátót az Északerdő Zrt. építtette, Lillafüred Miskolchoz tartozik, míg a közút kezelője a Magyar Közút Zrt., így mindhármunkat, illetve a rendőrséget is megkerestük tavaly a probléma kapcsán.

A Közút kitáblázta

A Magyar Közút arról tájékoztatta portálunkat, hogy „A biztonságos közlekedés fenntartása érdekében miskolci mérnökségünk munkatársai végig megállni tilos táblát helyeztek ki az érintett útszakaszon, azonban a mellékelt fotó is jól mutatja, hogy azt a közlekedők nem veszik figyelembe. Az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) szerint „A települési önkormányzatnak - az építményekhez biztosított gépjármű elhelyezésen túlmenően - biztosítania kell a település idegenforgalmi és központi szerepéből származó forgalom ellátását szolgáló személygépjármű és autóbusz parkolóhelyeket, az igényeknek megfelelően, egyedi méretezés szerint.” - írták és valóban fotót is csatoltak arról, hogy a megállni tilos tábla ellenére is parkoltak autók az út szélén.

A rendőrség szerint rontott a helyzeten a kilátó

A vármegyei rendőr-főkapitányság szintén reagált megkeresésünkre. Jelezték, véleményük szerint a Zsófia-kilátó megépítése a Lillafüreden egyébként is fennálló parkolási nehézségeket tovább rontotta. Úgy látják, a probléma megoldását hosszabb távon az eredményezné, ha megfelelő számú várakozó helyet építenének ki, vagy egyéb olyan megoldás bevezetése, ami a parkolni kívánó járművek számát jelentősen mérsékelné. A területen visszatérően ellenőriznek és a figyelmeztetések után büntetnek is.

Azt már nem lehetett megállapítani, hogy a táblák kihelyezése és a rendőrség visszatérő ellenőrzése után mennyire javult a helyzet, ugyanis közben beállt a rossz idő és elkoptak a hétvégi kirándulok.

A probléma azonban vélhetően újratermelődik, erre utal a Magyar Közút Zrt. frissen kiadott figyelmeztetése is, melyben arról írnak, a húsvéti hétvégén megnövekedett forgalomra és parkolási nehézségre lehet számítani Lillafüred környékén.

Már problémákra számítanak

„A korábbi évek tapasztalatai alapján a turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű Bükki térségben a húsvéti hosszú hétvégén jelentős forgalomra és parkolási nehézségekre kell számítaniuk a közlekedőknek, különösen az Eger-Hollóstető-Miskolc, valamint a Miskolc-Dédestapolcsány összekötő utakon. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy a megnövekedett forgalom és a parkolási nehézségek miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek a vármegye közútjain.

A gördülékenyebb és problémamentes közlekedés érdekében a szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy minden esetben tartsák be a KRESZ szabályait, különös tekintettel Lillafüred belterületére és csak a kijelölt helyeken és a parkolási tilalom alá nem eső területeken parkoljanak le gépjárműveikkel. Javasolt a városi parkolóhelyek és a tömegközlekedés igénybevétele is” – írták portálunknak.