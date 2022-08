Parkolási gondok 21 perce

Még a Zsófia-kilátó lépcsője mellé is odaparkoltak a hétvégén Lillafüreden

Augusztus 20-án minden talpalatnyi helyen és végig az út szélén is parkoltak az autósok. Most még csak figyelmeztetek a rendőrök, de bírságolni is fognak, ha nem változik a helyzet.

HI HI

A hétvégén a Zsófia-kilátó előtt ezt az útszakaszt teljesen végig parkolták Fotós: BNR

Folyamatosan visszatérő probléma Lillafüreden a parkolási helyzet. Évtizedekig nem volt elegendő parkolóhely, hiszen az önkormányzat által üzemeltetett, büfésor fölötti parkolóban nem fér el sok autó. A helyzet kezelésére magánparkolók is megvalósultak, majd a DVTK Kalandpark elkészültével már elég parkolóhely valósult meg annak érdekében, hogy a kilátogatók biztonsággal meg tudjanak állni a járművükkel. Ennek ellenére egy-egy forgalmas hétvégén továbbra is „végigparkolják” az út egy, vagy több helyen mindkét oldalát, amely több szempontból sem szerencsés. Egyrészt az egyébként is sok helyen szűk, illetve kanyargós útszakaszon balesetveszélyesek az út szélén parkoló autók tucatjai, másrészt a parkoló autóban könnyen kár is keletkezet, hiszen a domboldalakról bármikor lecsúszhat, legurulhat egy kődarab, vagy könnyen meghúzhatják az arra közlekedők. Minél közelebb Az augusztus 20-i hétvégén kifejezetten sok autó parkolt az út szélén – illetve szinte minden talpalatnyi helyen, ahol képesek voltak megállni a sofőrök. A nagyobb kanyarokban ugyan a rendőrség kihúzott terelőszalagokat, hogy ne tudjanak megállni, de ezen részek kivételével mindenhol megálltak az autósok. De egy új helyszínnel is kiegészült a parkolási anomália: bár csak kedden adják át hivatalosan a Zsófia-kilátót, a hétvégén mégis sokan gyalogoltak fel megnézni. Azonban az autójukat jó néhányan egyszerűen otthagyták a feljáró lépcső mellett az út szélén. A megyei rendőr-főkapitányságon érdeklődésünkre elmondták, a forgalom ellenőrző alosztály munkatársai szintén jártak kint a hétvégén, Lillafüred ugyanis visszatérő helyszín a turisztikai időszakban az ellenőrzések tekintetében, főként az olyan nagy forgalmat generáló hétvégéken, mint, amilyen az augusztus 20-i volt. Most még figyelmeztetés Az egyenruhások szintén tapasztalták a parkolási problémákat, ám – mivel a rendőségnek nem a szankcionálás az elsődleges célja – ezúttal csak figyelmeztetéseket hagytak az autókon, illetve szóban figyelmeztették azokat az autósokat, akiket a járművek mellett értek. Az ellenőrzéseket a Zsófia-kilátónál is tapasztalt szabálytalanságok miatt folytatják, és, ha nem használ a figyelmeztetés, a leparkolt autókkal balesetveszélyes helyzeteket idéznek elő a sofőrök, akkor szabálysértési bírságokat fognak kiszabni. A kisvasút jelenleg Lillafüredről Garadnára közlekedik. Szombaton a vonatozni érkezők is minél közelebb próbáltak megállni az állomáshoz

Fotós: Bujdos Tibor A rendőrség felhívta arra is a figyelmet, hogy, ha valaki túrázási, kirándulási céllal látogat ki Lillafüredre, akkor használja a kijelölt parkolókat, ne akarjon a lehető legközelebb parkolni a céljához, hiszen ezeknek a kirándulásoknak éppen a jó levegő, a séta a lényege, használják ki erre a lehetőséget.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!