Hiába jött be a rossz idő, még mindig kedvelt hétvégi célpont Lillafüred. Azonban, mint már beszámoltunk róla, a korábban is fennálló parkolási problémák meghatványozódtak a Zsófia kilátó átadása óta, ugyanis most már a hámori, alsó útszakaszon is leparkolnak az út szélére az autósok.

A rendőrség és a Közút lépett

A problémával kapcsolatban a rendőrség korábbi megkeresésünkre úgy reagált, véleményük szerint a Zsófia-kilátó megépítése a Lillafüreden egyébként is fennálló parkolási nehézségeket tovább rontotta. Úgy látják, a probléma megoldását hosszabb távon az eredményezné, ha megfelelő számú várakozó helyet építenének ki, vagy egyéb olyan megoldást vezetnének be, ami a parkolni kívánó járművek számát jelentősen mérsékelné. Hozzátették: a biztonságos útvonal létrehozása az illetékes közútkezelő feladata, neki kell az érintettek bevonásával megtervezni, majd megvalósítani a szükséges fejlesztéseket.

Megkerestük a Magyar Közutat, mint az út kezelőjét, illetve a miskolci önkormányzatot és az Északerdő Zrt.-t is a problémával. A Közút jelezte, a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében miskolci mérnökségük munkatársai végig megállni tilos táblát helyeztek ki az érintett útszakaszon. Hozzátették: a szükséges számú parkolóhely kialakítása nem az ő feladatuk, a közlekedési szabályok be nem tartásáért pedig csak a rendőrség szabhat ki szankciókat a közlekedőkkel szemben.

Újra ellenőriztek

A rendőrség friss tájékoztatása szerint, mivel kiemelt feladatai közé tartozik a Miskolci Rendőrkapitányságnak a közlekedésbiztonság megteremtése a turista útvonalakat érintő frekventált területeken, ezért a rendőrök visszatérő ellenőrzéseket tartanak Lillafüreden is.

A rendőrség visszatérően ellenőrzi az őszi, téli időszakban is Lillafüred vonzáskörzetéhez kapcsolódó útvonalakat, különös tekintettel az újonnan kialakított Zsófia-kilátó közvetlen környezetére is. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a parkoló autók akadályozták a folyamatos forgalom biztonságát. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy a járművezetők vegyék igénybe a kialakított parkolóhelyeket, tették hozzá.

Forrás: BAZMRFK

A rendőrjárőrök a forgalom zavartalanságát biztosítva, elsősorban figyelmeztető jellegű, folyamatos ellenőrzéséket tartanak Miskolc turisztikai pontjain. Mint a rendőrség által készített fotók bizonyítják, az elmúlt hétvégén is volt dolguk a tilosban parkoló autósokkal.

A november 9-én megküldött megkeresésünkre – egyelőre – a miskolci önkormányzat és az Északerdő nem reagált.