Hosszú összefoglalót jelentetett meg az Északerdő Zrt. turisztikai fejlesztéseinek érdemeiről az Agrárminisztérium véleményét tolmácsolva április elején az MTI.

„Tavaly az Északerdő Erdőgazdasági Zrt. lillafüredi Zsófia-kilátója és az erdőgazdaság működési területén található Fehérkőlápa Turistaház nyerte el az Év Kilátója és az Év Turistaháza címet. Országos szinten is közismertek és rendkívül népszerűek az Északerdő Zrt. által működtetett Lillafüredi és Pálházi Állami Erdei Vasutak” - közölte az Agrárminisztérium. Továbbá kihagyhatatlan célpontnak nevezték a Palotaszállót és a Hámori-tavat és szavazást írtak ki Magyarország legszebb erdejére. A kezdeményezésről az erdőgazdaság sajtóosztálya is pozitívan nyilatkozott.

„Az Agrárminisztérium 22 hetes nyereményjátékot indított, amely során az agrártárca Facebook-oldalán lehet szavazni Magyarország legszebb erdejére. A kezdeményezés célja, hogy bemutassák hazánk legcsodálatosabb erdei célpontjait és az ott található természeti kincseket. Az ehhez hasonló akciók segítenek abban, hogy az emberek minél több helyet megismerjenek, és esetleg kedvet kapjanak kirándulásokhoz” – írta szerkesztőségünknek az Északerdő Zrt.

Zsófia a turisták kedvence

Az Északerdő Zrt. kezelésében lévő erdők népszerűsége az utóbbi években egyre nőtt.

„A növekvő népszerűség társaságunk turisztikai fejlesztéseinek és a létesítmények folyamatos karbantartásának köszönhető. A társaságunk által kezelt területek közül az egyik legkedveltebb Lillafüred környéke. A kiemelkedő turistaforgalommal rendelkező üdülőterület környezetében készült el 2022. nyarára a Zsófia-kilátó rekonstrukciója. Népszerűségét jelzi, hogy tavaly közönségszavazással elnyerte az Év Kilátója címet is. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ne csak regionálisan, hanem országosan is sokan megismerjék, és a különféle kirándulások alkalmával hazánk távolabbi pontjairól is meglátogassák az emberek Lillafüredet és a Zsófia-kilátót” – hangsúlyozta a társaság sajtóosztálya.

Erdőben is vonatozhatunk

Az Északerdő Zrt. kiemelten kezeli, hogy az erdők turisztikai szerepe is érvényre jusson.

„Az erdőgazdaság küldetésének tartja, hogy az emberek meggyőződhessenek arról, hogy az elhivatott erdészeti szakemberek az erdők hosszú távú fennmaradásáért dolgoznak. Az erdők - az óriási mennyiségű széndioxid megkötése mellett - élőhelyet jelentenek számtalan állatnak, növénynek, gombának. Az emberek számára pedig tiszta levegőt, és turisztikai célpontot is biztosítanak. Erről bárki meggyőződhet, aki akár csak néhány órára is ellátogat valamelyik erdőbe. Társaságunk azon is munkálkodik, hogy az erdőben eltöltött időhöz minél színesebb programokat kínáljon. Ezért működteti három erdészeti erdei iskola, több mint 220 erdei turisztikai létesítmény mellett a Lillafüredi és Pálházi Állami Erdei Vasutat. Ezeken a turisták hangulatos utazással, a környező tájban gyönyörködve juthatnak ki erdőterületeinkre, ahol akár helyben találhatnak programot vagy kisebb-nagyobb túrákat is tehetnek” – hívta fel a figyelmet az Északerdő Zrt.

Fenntartható erdőgazdaság

Az erdők mindenféle létesítmény nélkül, önmagukban is természeti értékeknek számítanak.

„Szerencsére az erdőlátogatók többsége tisztában van az erdei kirándulások írott, valamint íratlan szabályaival, és be is tartja azokat. Cserébe az erdő csodálatos környezetet biztosít számukra kirándulásukhoz és feltöltődve engedi haza látogatóit. Az Északerdő Zrt. a kezelt területek gondozásával, karbantartásával, valamint számtalan turisztikai létesítmény fenntartásával igyekszik biztosítani pihenési és rekreációs lehetőséget. A létesítmények gyakran hűs vízű források vagy gyönyörű kilátópontok mellett létesültek. A társaság időről időre igyekszik útvonalakat és célpontokat ajánlani online felületein. Az Északerdő Zrt. a rábízott állami tulajdonú erdőket fenntartható módon kezeli, ami azt jelenti, hogy a kitermelt faállományok helyén a legtöbb esetben természetes módon már ott van a fiatal erdő, illetve a lehető leghamarabb igyekszik az erdősítést elvégezni. Ugyanakkor fontos azt is kiemelni, hogy a kitermelt faanyag mennyisége jóval kisebb, mint amennyi fanövedék keletkezik” – magyarázta az erdőgazdaság sajtóosztálya.