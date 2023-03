A napos, tavaszias idő beköszöntével egyre többen előveszik - hosszú téli pihenőt követően - a motorkerékpárokat. Ez azonban számos veszélyt rejt magában, hiszen a motorosoknak vissza kell szokniuk a két kerékre, az autósoknak pedig fel kell készülniük a motorkerékpárok újbóli megjelenésére az utakon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság motoros járőrei is megkezdték a felkészülést a szezonra. A járműveket átvizsgálták: ellenőrizték többek között a lengéscsillapítót, a fék- és biztonsági berendezést, a gumik profilmélységét és a világító berendezéseket, illetve megtették a próbaköröket a rutinpályán.

A balesetek megelőzése céljából fontos, hogy minden évben felkészüljünk és a járműveket is felkészítsük a tavaszi és nyári hónapokra – hívja fel a figyelmet a rendőrség.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztályának munkatársai a motorkerékpáros balesetek megelőzése érdekében felhívják a figyelmet a fokozott óvatosságra, és az egymás iránt érzett felelősséggel való közlekedésre. Vezetéstechnikai szempontból sem szabad megfeledkezni arról, hogy tavasszal, több hónapos kihagyás állhat a motorosok mögött.

fontos a kifogástalan műszaki állapotú, és biztonságtechnikailag is megfelelő motorok használata,

a bukósisak és egyéb védőfelszerelések viselése, amelyek nagymértékben csökkentik a sérülések kockázatát,

ne megszokásból, rutinból vezessünk, fokozott figyelemmel menjünk bele az előzésbe, kanyarodásba,

az út-, terep-, és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel történő közlekedés is nagyon fontos!

+1 intelem: nemcsak az aktuális út-, látási, és időjárási viszonyokhoz kell megfelelően alkalmazkodni, hanem az éppen érvényben lévő egészségügyi szabályokhoz is.