A tárlat a „Varázslatos Magyarország” természetfotó pályázatán részt vett fotósok válogatott munkáiból nyílt. A kiállításon ott van a „Tantermünk az erdő” címet viselő fénykép is. Tantermünk az erdő, tanítónk a természet – ez a Varbó-Fónagyságon működő, Bagoly-Vár Erdészeti Erdei Iskola jelmondata. Az erdei iskolában, éppen a szlogent ábrázoló molinó előtt sikerült Bózsó Gyulának lefotóznia egy alkalommal egy fiatal rókát, az állat, mintha tudatosan pózolt volna. A különleges kép nem friss alkotás, még 2019-ben készült.

Bózsó Gyula

Fotós: Bujdos Tibor

Ember és természet

Bózsó Gyula első generációs erdész, a természet szeretetét szüleitől hozta, amit saját három gyermekének is igyekszik átadni. Habár számára ez hivatás, de magánemberként is gyakran járják az erdőt együtt a családjával – avatott be a műszaki osztályvezető.

A „Varázslatos Magyarország” egy országos fotópályázat, amelyre minden évben küldenek fotókat az erdészet munkatársai. Ennek egyik kategóriája: „Ember a természetben”. Ennek a lényege, hogy nem profi, tűéles állatportrékat várnak, inkább egyfajta betekintést az emberi tevékenységbe, ami a természetben folyik – mondta a szakember. Hozzátette: ennek lehet negatív és pozitív oldala is. Ezen a pályázaton korábban már sikerült egy harmadik helyezést elérnie a „Szolgálati szarvas” című fotóval, amelyen egy erdészeti szolgálati autó látszik a Bükkben, mellette egy szarvas tehén áll – emelte ki Bózsó Gyula. Ez is a pillanat megörökítése volt, nem beállított fénykép, ahogyan a rókás is ad hoc készült.

Több évnyi anyagot néztek át

A rókás fotót 2019-ben küldte el erre a pályázatra, melynek érdekessége még, hogy éves szinten több tízezer beadvány érkezik oda. Tehát nagyon sok alkotás közül, nagy merítésből választották ki. Amikor most Helsinkibe kivitte a „Varázslatos Magyarország” stábja a fotókiállítást, akkor az volt a szempont, hogy az elmúlt években mely fotók voltak azok, amelyek jól reprezentálják a természetfotózást. A kiválasztás egyszerre meglepő és megtisztelő is volt, mert nem számított arra, hogy egy 2019-es fotó fog újra felbukkanni – hangoztatta az osztályvezető.

Hozzáfűzte még: fontos megemlíteni, hogy még további két borsodi fotós alkotása szerepel a nemzetközi kiállításon. Ifj. Bóta István egy gímszarvas fotójával, míg Béres Attila Bükkszentkereszten készült természetfotóval került a legjobbak közé.

Még nem találkozott emberrel

Munkájából adódóan rengetegszer mozog nem hétköznapi helyeken. A csodálatos erdei környezetben - amely minden pillanatban más arcát mutatja – mindig van téma a fotózásra – tudatta Bózsó Gyula. Napközben, hajnalban vagy este, illetve éjjel is teljesen más az erdő. Az ominózus rókát ábrázoló fénykép például egy éjszakai rendezvényen készült, amikor egyszerűen besétált az erdei tanterembe az állat, pedig még hanghatások is voltak – emlékezett az osztályvezető. Ez abból adódott, hogy a kíváncsi fiatal róka valószínűleg még nem találkozott emberrel, ezért nem félt.

I love Bükk

A természetfotós általában azért készíti a képeit, hogy minél szélesebb körben meg tudja mutatni azokat a nagyközönség számára.

Bózsó Gyula témája az erdő és annak élővilága még pedig olyan szemszögből, amelyet egy hétköznapi túrázó nem biztos, hogy lát. Ezért jött létre az „I love Bükk” című kiadvány, mely inspirációkat adó turisztikai élményalbum. A könyvben található fotók nagy része szintén a műszaki osztályvezető munkája. És nemcsak a természetet, de az erdészetet, az ott dolgozó embereket és ott folyó munkát is szeretnék közelebb vinni az emberekhez. Habár egyik céljuk a „digitális detoxikálás” mégis fontos számukra, hogy jelen legyenek a különböző platformokon. Ebben a szemléletben üzemeltetik a közösségi médiában a felületeiket, oda is kerülnek fel különleges fotók. Így kicsit az ő szemükkel láttatják az erdőt, az erdész munkahelyét.