A Fidesz és a KDNP mindig is kiemelt felelősséget érzett az idős generáció iránt, de ez a felelősségérzet a jelenlegi háborús korszakban még inkább megköveteli a figyelmet a nyugdíjas generáció irányába. Ezért különösen jó hír, hogy országszerte, így Miskolcon is elindult a 13. havi nyugdíj kifizetése. A rendes nyugdíjjal együtt csak Miskolcra ezáltal 14 milliárd forint érkezik februárban. Ezt dr. Kiss János a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei 2. számú - miskolci központú - választókerület Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője jelentette be sajtótájékoztatóján.

A képviselő kiemelte: ,,Nagy siker a 13. havi nyugdíj megvédése, hiszen a baloldal, amikor hatalmon volt, megszüntette a 13. havi nyugdíjat. A aloldali kormányok a nyugdíjakat érintő megszorításokkal 2009-ben 100 milliárd, míg 2010-ben több mint 280 milliárd forintot vettek el az idősektől."

Szövetség az idősekkel

,,A 13. havi nyugdíj teljes körű visszaépítése azonban nem egy önmagában álló intézkedés, hanem egy tartós szövetségi rendszer egyik eleme - hangsúlyozzta dr. Kiss János. - A polgári kormány 2010-ben kötött szövetséget kötött a nyugdíjasokkal, azzal a céllal, hogy az őket érintő intézkedéseivel is kifejezze az idős emberek iránti tiszteletét, megbecsülését és elkötelezettségét a nyugdíjak értékmegőrzése mellett. Ezt a célt 2010 óta minden évben sikerült elérnünk. A nyugdíjak 2010 óta csaknem 92 százalékkal nőttek, vásárlóerejük pedig (a 13. havi nyugdíj visszaépítésével) mintegy 20 százalékkal javult. A nyugdíjemelés ennek megfelelően történt 2023-ban is, egy átlagnyugdíj esetében az idei 15 százalékos emelés havonta 27 ezer forintot jelent, és ezáltal az átlagnyugdíj, ami 2010-ben 97 000 forint volt, az 2023 januárban 208 200 forintra emelkedett."

,,Egyik nagy célunk a nyugdíjasok méltó életének biztosítása, ezért is építettük vissza teljes egészében a Gyurcsány-korszakban eltörölt 13. havi nyugdíjat. Februárban így nemcsak a rendes nyugdíjat, hanem a szintén 15 százalékkal megemelt összegű 13. havi nyugdíjat is megkapják a jogosultak. Ha augusztusban a szankciós infláció magasabb lesz 15 százaléknál, akkor a kormány legkésőbb novemberben kifizeti a különbözetet, vagyis idén is várható nyugdíjkorrekció."

Hozzátette, hogy a kormány ársapkákkal és rezsicsökkentéssel is védi a nyugdíjasokat, és a nyugdíjasoknak nyugdíjprémium is jár, ha a GDP-növekedés várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja. A nyugdíjprémiumot a baloldali kormány egyetlen alkalommal sem, a polgári kormány pedig eddig már öt alkalommal folyósított.

Kárpótolják a Salkaházi-programot

,,Természetesen ez az idősekkel szembeni elkötelezettség a Fidesz és a KDNP helyi politizálásában is tetten érhető, ezért hoztuk létre még 2014-ben a Salkaházi Sára Programot, amely a miskolci nyugdíjas generációnak a közösségért végzett munkáját és szorgalmát ismeri el. Az elismerés évente egyszer egy készpénz támogatás kifizetését, az év közben pedig folyamatos, ingyenes kulturális programok biztosítását jelentette" - mondta a képviselő. - Sajnos ezt a programot a baloldali városvezetés 2022-ben felfüggesztette, annak ellenére, vannak a politikában olyan ügyek is, amelyek úgy hívunk, hogy becsületbeli ügyek. Különösen válság esetén fordul elő, hogy bizonyos ügyekhez becsületbeli ügyként kell viszonyulni. Jelen napokban ilyen ügy a miskolci nyugdíjasok támogatásának ügye is. Éppen ezért elszomorító, hogy a baloldali városvezetés 36 ezer miskolci nyugdíjastól vette el 2022-ben a nekik ígért juttatást, különösen úgy, hogy 2019-ben az önkormányzati választások előtt a baloldal még azzal kampányolt, hogy megtartja a Salkaházi Programot, sőt évente 10 százalékkal növeli a támogatás összegét."

Dr. Kiss János kijelentette, hogy ezt a miskolci idős embereket ért méltánytalanságot orvosolni kell, és azt a több, mint 400 millió forint „becsületbeli” adósságot, amivel Miskolc az idős embereknek tartozik, ki kell fizetni. "Éppen ezért, hogy a miskolci nyugdíjasok felé a kormányzati és az önkormányzati gondoskodás egyszerre legyen jelen, a miskolci Fidesz és KDNP vállalja, hogy amennyiben 2024-ben győz az önkormányzati választáson, a Salkaházi Sára Programot haladéktalanul helyreállítja, és a miskolci nyugdíjasokat teljes egészében kárpótolni fogja" - szögeztte le.