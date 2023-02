Hatalmas, piros és fehér lufikból összeállított szív alak a városháza harmadik emeleti üvegteraszán, a szemhatáron a történelmi Avassal, az Avas kilátó sziluettjével és a református templommal. Ez a látkép szolgáltatott hátteret a szerelmesek fotózásához – a felvételeket a városháza egyik fotósa, Takács József készített a párokról.

Elsőként Nagy Lászlóné és Kopasz János érkezett a helyszínre, akik egy éve alkotnak egy párt, de 38 éve ismerik egymást. A hölgy olvasott a fotózás lehetőségéről és meglepetésnek szánta párja számára. Mindketten fontosnak tartják ennek a napnak a megünneplését, mert, mint mondták, ilyenkor kifejezhetik szeretetüket, szerelmüket egymás felé, ami számukra nagyon fontos. A fiatalságukat idézi ez a nap. És most ez a fotó is örök emléket hagy kapcsolatuk ezen szakaszáról.

Német Jolán és Besenyei Ádám Mezőkeresztesről érkezett Miskolcra, hogy egy közös ebédet fogyasszanak el a szerelmesek ünnepén. Indulás előtt látták az interneten a fotózás lehetőségét, és úgy gondolták, hogy ha már a városban járnak, kiegészítik programjukat a fényképezéssel is. Számukra azért bír nagy jelentőséggel ez a lehetőség, mert bár minden évben megünneplik ezt a napot egy közös programmal vagy egymásnak vásárolt apró ajándékkal, de az idei alkalom mégis különleges, most várják második közös babájukat. Ezért számukra most nagyon fontos, hogy megörökíthetik ezt a pillanatot – hangsúlyozta a fiatal hölgy.

Király Réka és Király Csaba már az előző hétvégén ünnepelt, de Valentin-napon is szerettek volna közös élményt. „A hétvégén elmentünk egy romantikus ebédre egy jó miskolci étterembe és finomat ettünk. Most pedig mivel hétköznap van, majd kettecskén összebújunk és így telik az este. Pár napja hirdette meg a polgármesteri hivatal, hogy ki lehet jönni erre a csodálatos panorámával rendelkező erkélyre, ahová egyébként nem nagyon jutnak be az átlag miskolciak. Pedig gyönyörű a kilátás az Avas kilátóra, a református templomra. Csodaszép kilátás tárul elénk. Azt szerettük volna miskolciként, hogy készüljön egy fotó, erről az egész panorámáról velünk együtt, ezért örültünk nagyon ennek a lehetőségnek" – mondta Király Csaba.