A Vasgyár és környéke területén több olvasó is illegális hulladéklerakók jelenlétét tapasztalta, amelyekről miskolci témákkal foglalkozó Facebook-csoportokban számoltak be saját készítésű fotóval. A témával portálunk is foglalkozott.

Az illetékes ígéretet tett

A Miskolci Városgazda a Ládi telepi helyszínre vonatkozóan a következőt jelezte felénk: „A GISPÁN térinformatikai rendszer adatai szerint a terület a MÁV-hoz tartozik. A vonatkozó szabály szerint a vasúti síntől számított 8 méteren belül a vasúttársaság felel a területért, ahogy az oda lerakott hulladékért is. A problémát Gazdusné Pankucsi Katalin önkormányzati képviselő korábban jelezte társaságunknak, de mivel a képen látható terület nem a Városgazda, hanem a MÁV illetékességi területe, így a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-nek nincs joga ott eljárni, mivel nem vagyongazda.”

A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságához fordultunk. „A megkeresésében jelzett illegálisan elhelyezett hulladék a MÁV területén van. A MÁV illetékes szervezete intézkedik a hulladék felmérésére, összegyűjtésére és elszállítására” – írták. Ez alapján a panaszosok bízhatnak benne, hogy a problémájuk megoldódik.