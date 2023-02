A hagyomány folytatódott abból a szempontból, hogy ismét nagyszerűen sikerült a Putnok Városért Egyesület által szervezett alapítványi bál. Az érdeklődést mutatja, hogy valamennyi belépő már hetekkel a rendezvény előtt elfogyott. A PVE az elmúlt két évben a koronavírus-járvány miatt nem tudta megtartani a bált, így most ezért is felfokozott volt a várakozás.

– Nemcsak az érdeklődés volt hatalmas, hanem a szervezőmunka és a lebonyolítás során is rengetegen segítettek nekünk, amiért természetesen ezúton is szeretnénk köszönetet mondani – fogalmazott Jeddi József, a Putnok Városért Egyesület elnöke. – A finom vacsorát a putnoki mintakonyha szolgáltatta, tehát a bál teljes egészében a helyi lakosság és társadalom összefogásával valósulhatott meg. Ez örömmel tölt el, mert ez is mutatja, hogy a jó célok érdekében a mögöttünk hagyott nehéz időszak ellenére is képesek vagyunk összefogni, közösen dolgozni.

A putnokiak minőségi szórakozásához a sztárvendég is hozzájárult: Korda György és Balázs Klári elsősorban a Reptér című dalának köszönhetően újra az aranykorát éli, de Putnokon további slágerek is felcsendültek.

– A bálra meghívott sztárvendég személye mindig fontos, kardinális kérdés – folytatta Jeddi József. – Idén tökéletesen döntöttünk, mert Korda György és Balázs Klári tovább fokozta az egyébként is nagyszerű hangulatot. Emellett ki kell emelnem a tombolasorsolást is, amire jelentős felajánlások érkeztek, amiért ugyancsak hálásak vagyunk. Ebből a szempontból kiemelkedett László János, az Észak-Magyarországi Téglagyár igazgatója, de a helyi vállalkozóktól is jelentős ajándékok érkeztek.

A Városi Bál azonban nem csak a találkozásról és felhőtlen szórakozásról szól, hiszen a Putnok Városért Egyesület a befolyt bevételt rendszerint városi célok megvalósítására fordítja. Ebben az esztendőben sem lesz ez másképp, de egyelőre a pontos összeg még nem ismert.

– Még kell egy kis idő, amíg minden elszámolás megtörténik, ekkor látjuk majd a pontos számot – tette hozzá Jeddi József. – Az viszont már biztos, hogy 2023-ban a PVE a Péczeli park további fejlesztését segíti ebből az összegből. Mint azt korábban is mondtam, ebből a szempontból teljes össz­hangban dolgozunk az önkormányzattal, ezért most is „rácsatlakozunk” a következő fejlesztésre. A város ugyanis jelentős összeget nyert a Péczeli parkban a játszótér továbbfejlesztésére, így mi napelemes kandelábereket telepítünk, és a térfigyelő rendszer kiépítését is vállaltuk. Fontos, hogy az értékeinket meg tudjuk őrizni, és a lakosság a lehető legtovább jó minőségben használhassa majd a tovább bővülő játszóteret.