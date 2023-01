Az elmúlt években jóval kevesebb közösségi programon vehettek részt az emberek, Putnokon is. Noha igény volna rá. Ezt mutatja az év elején meghirdetett Városi Bál iránti érdeklődés. Szinte biztosra vehető, hogy február 11-én zsúfolásig megtelik a Péczeli József Általános Iskola aulája. A kiemelt érdeklődés egyrészt szól a nagy tradícióval rendelkező eseménynek, amelyet 2023-ban már 24. alkalommal rendeznek meg. Másrészt pedig annak, hogy a koronavírus járvány idején nem lehetett megtartani a putnokiak által közkedvelt eseményt.

- Két év kimaradt, így valahol természetes, hogy sokan várják február második szombatját – erősítette meg érdeklődésünkre Jeddi József, a rendező Putnok Városért Egyesület elnöke. – Természetesen mi is nagyon készülünk, mindannyiunknak fontos lesz a Városi Bál. Szervezési szempontból nagyon összeszokott csapattal rendelkezünk, akik tudják a feladatukat. Az eseményt már egyáltalán nem kell hirdetnünk, mert alig néhány nap alatt gazdára találtak azok a belépők, amelyeket értékesíteni szerettünk volna, úgyhogy előzetesen nagy sikere van a programnak.

Két év kimaradt Putnokon a városi bálok sorából

Fotós: ME

Február 11-én szombaton a Városi Bálon a jó hangulatról a Cocktail Music Partyzenekar gondoskodik, a megnyitó és vacsora elfogyasztása után pedig sztárvendégként Korda György és Balázs Klári érkezik a gömöri településre.

- A Korda házaspár most ismét régi fényében tündököl, elsősorban a Reptér című daluk sikere miatt, de Putnokon természetesen a többi slágerük is felcsendül majd – folytatta Jeddi József. – Örülök, hogy sikerült őket megnyerni, biztos vagyok benne, hogy nagyszerű hangulatot teremtenek majd a vendégek számára.

Még nem döntöttek

A Városi Bállal kapcsolatban mindig érdekes kérdést vet fel a befolyt bevétel felhasználása. A Putnok Városért Egyesület ugyanis mindig olyan célra fordítja, amely a helyi közösség számára hosszú távon is hasznos. Volt, hogy közterületre villanyoszlopokat vásároltak, de a szabadtéri kondi park létesítésénél is fontos szerepe volt a PVE-nek.

- Egyelőre nem döntöttünk a jótékonysági felajánlásról – mondta Jeddi József. – Természetesen a terveink között szerepel idén is, de ez attól is függ, hogy mekkora bevétellel számolhatunk. Több ötlet is felmerült már, ezek közül majd a tagság határozza meg, hogy végül melyiket támogassuk anyagilag. Most az a legfontosabb, hogy a bál jól sikerüljön, ezután pedig a bevétel felhasználásáról is határozni fogunk.