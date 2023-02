Az infláció miatt kénytelenek az emberek takarékoskodni.

Az egyik biztosító a közelmúltban végzett reprezentatív felméréséből kiderült, hogy a megkérdezettek többsége a válság hatására elsősorban az étkezésen próbál takarékoskodni. A válaszadók 65 százaléka olcsóbb élelmiszert vásárol, mint korábban, 55 százaléka egyszerűbb és olcsóbb ételeket készít, és sokan (42 százalék), főként a 30–39 éves korosztály tagjai inkább otthon főznek, Étterembe csak ritkán mennek, és házhoz is csak esetenként rendelnek ételt.

Mindig így marad?

Néhány kisebb élelmiszerüzlet tulajdonosát kérdeztük, ők mit tapasztalnak. Kérték, a nevüket ne írjuk meg. Az egyik miskolci bolt tulajdonosa azt mondta, valóban érezhető, hogy az emberek kevesebb élelmiszert vásárolnak, mint például egy évvel ezelőtt. Ez szerinte természetes is, hiszen ha kevesebbet ér a pénzünk, akkor abból nem jut annyi, mint eddig. Főleg a kis keresetűek panaszkodnak a boltban az árakra, hiszen nekik a rezsi kifizetése után nem sok marad egyéb kiadásokra. – Gyakran kérdezgetik, hogy ez most már mindig így marad-e, de csak azt tudom nekik mondani, hogy erre nincs válasz. Én egyébként attól félek, hogy ha a jövőben csökkennek is valamennyire az élelmiszerárak, az egy évvel ezelőttire biztosan nem mennek vissza – fogalmazott az üzletvezető.

Egy másik kisboltban is hasonló a tapasztalat. Itt az eladó azt mondta, hogy az alapvető élelmiszereket megvásárolják az emberek, de lemondanak például az édességről, vagy az olyan finomságokról, mint a Túró Rudi, a puding vagy a gyümölcsös joghurt.

„Sok régi törzsvásárlónk elmaradt, mert inkább összeírják, hogy mire van szükségük, és egy héten egyszer elmennek az egyik áruházlánc üzletébe, ahol akciós termékeket is találnak. Ismerek olyan idős asszonyt, aki korábban csak hozzám járt, mert nem tudott már buszra szállni, de most inkább megkéri az unokáját, hogy vásároljon be neki, mert néhány száz forintot spórolni tud az akciókkal” – magyarázza.

– A férfiak azonban egyvalamiről nem mondtak le. A mindennapi sörükről. Aki korábban is bejött a napi két doboz italért, az ma is megteszi. Lehet, hogy ők másról mondanak le – tette hozzá az eladó.

Felmérik az árakat

A harmadik kisboltban azt választ kaptuk, hogy a nagybevásárlást ugyan nem ott intézik az emberek, de előfordul, hogy elfelejtenek valamit, vagy hazafelé menet még eszükbe jut, hogy mi hiányzik a főzéshez, és akkor a kis üzletbe szaladnak be.

– Sokan először csak körbesétálnak a boltban, felmérik az árakat, aztán tudatosan választanak, mi éri meg nekik jobban. Látszik a vásárlókon, hogy próbálnak spórolni. Ha valami akciós, akkor abból többet vesznek. Az egyik vásárlóm azt mesélte, a hónap utolsó napjaiban úgy főz, hogy megnézi, mi van otthon, és abból mit lehet kihozni. Legutóbb répás rizst készített, csak úgy magában, mert másra már nem futotta – idézte föl a Borsod Online-nak az eladó.

Engedtek a minőségből

Néhány vásárlónál is érdeklődtünk.

– Igazi sokk volt a számomra, amikor tavaly év végén elkezdtek felfelé kúszni az árak – fogalmazott Bodnár Sándor. – Most is nagyon drágák az élelmiszerek, de mára megtanultuk a feleségemmel, hogy mit hol érdemes megvenni és miről kell lemondanunk. A minőségből is engedtünk, csak azt vesszük meg, amit a pénztárcánk enged. De mit tehetünk? Muszáj beosztani a pénzünket. Sőt tartaléknak is mindig lennie kell, hiszen ha jön egy betegség, akkor nem maradhatunk pénz nélkül – érvelt Bodnár Sándor.

Egy háziasszonyt is megkérdeztünk.

– Szörnyűek az árak, de szerencsém van, mert a férjemnek viszonylag magas a fizetése, így nincsenek anyagi gondjaink – fogalmazott Judit, aki kérte, teljes nevét ne írjuk meg. – El sem tudom képzelni, hogy akik minimálbérből élnek, hogyan jönnek ki a pénzükből. A nagyon drága termékeket mi sem vásároljuk meg, és mindennap főzök, hogy ezzel is takarékoskodjunk. Az egyik üzletlánc boltját szeretjük, ott mindig találunk akciókat. Ritkán megyünk étterembe, de akkor a SZÉP-kártyánkról fizetünk. Jó lenne, ha legalább az élelmiszerek olcsóbbak lennének, hiszen az minden családnak az alapvető szükséglete – fogalmazott Judit.