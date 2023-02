Az éttermek már csak a Jóistenben bíznak, fogalmazott Deutsch Miklós, a miskolci Calypso kisvendéglő tulajdonosa. Nem ő az egyetlen, aki bizonytalan a jövőt illetően. Két év járványos időszak után a drasztikusan megemelkedett rezsi- és élelmiszerárak sújtják a vendéglátást. Ráadásul azok az emberek, akik szívesen ülnének be valamelyik étterembe ebédelni vagy vacsorázni, szintén nincsenek jó helyzetben, hiszen az infláció őket is sújtja. Miskolcon az utóbbi hónapokban két étterem is bezárt, a főutcai Vendelin, majd a Happy Sushi folytatta a példáját. A Calypso még talpon van, de minden napért meg kell küzdenie.

Szeretnék átvészelni

– Kötéltáncot járunk már nagyon rég – fogalmazott Deutsch Miklós. – Nem tudom, hogy alakul a február és a március, úgyhogy azt sem tudom mondani, hogy bezárunk, de azt sem, hogy nem. Nagyon szeretnénk átvészelni ezt az időszakot, abban bízom, hogy tavaszra javul a helyzet. Nagy probléma, hogy a gázszámlánk hétszeresére ugrott, az áramszámlánk pedig a másfélszeresére. Az utóbbi még tűrhető, a korábbi 400 ezer forint helyett most 1 millió körül fizetünk. Gond, hogy az energiaárak emelkedése miatt minden beszállító emeli az árait. Mivel mi 60-70 százalékban menüt árulunk, óriásit nem lehet emelni, mert akkor nem ide járnak majd ebédelni a belvárosban dolgozó emberek. A vacsoravendégek viszont elmaradnak, minimális a számuk. Bevétel igazából csak a menüből és a rendezvényekből jön, de utóbbi szintén lecsökkent. A január és a február egyébként is a leggyengébb hónap, most azonban még inkább. Várjuk a Kocsonyafesztivált, de egyelőre nem sokat tudunk róla, csak pletykák keringenek. Még bízunk a Valentin-napban, ilyenkor a párok beülnek az étterembe vacsorázni. Nem hiszem, hogy a többi étterem jobb helyzetben lenne – jegyezte meg Deutsch Miklós.

A tartalékból élnek

– Pontos statisztikánk még nincs arról, hogy térségünkben mennyi étterem zárt be, illetve mennyi áll előtte – jelezte a boon.hu-nak elöljáróban Bágyi Péter, a BOKIK idegenforgalmi és vendéglátóipari osztályának elnöke. – De az biztos, hogy annyira megnövekedtek a bérköltségek az idegenforgalomban, a vendéglátóiparban és a szállodaiparban, hogy azt nagyon nehezen lehet kigazdálkodni. Emellett, amikor kitört a háború, a nyersanyagárak draszutikusan megemelkedtek, és azt már nem lehet az ételek árába beépíteni. Nagyon sok étteremnek kellett azon elgondolkodnia, hogy egyáltalán érdemes-e nyitva maradnia. Most pedig itt vagyunk a tél közepén. Szerencsére nagy hideg még nem volt, de tudjuk, hogy a vendéglőknek és a szállodáknak jelentős fűtési költségeik vannak, nem beszélve az ételek előállításához szükséges energiáról. Viszont azt tapasztaljuk, hogy azért mindenkinek vannak tartalékai, és ugyanúgy, mint a covid alatt, ezeket a tartalékokat éljük fel. A járványos évek alatt a vállalkozásoknak az összes megspórolt pénzüket fel kellett égetni ahhoz, hogy életben tudjanak maradni, most pedig ez ugyanúgy megismétlődik. Abban bízom hogy hamarosan minden helyrejön – tette hozzá reményteljesen Bágyi Péter.

Visszaállna a piac

Kifejtette: ha a szomszédunkban zajló háború befejeződne, a piac is visszaállnak a korábbi helyzetbe. Már most tapasztalható, hogy néhány élelmiszer ára, bár minimálisan, de csökkenni kezdett. Ez a drágaság nem maradhat évekig, hiszen az emberek már most is átálltak a tudatos fogyasztásra, ami lelassította a kereskedelmet. A gondokat tetézi, hogy a vendéglátásban nagyon nagy a munkaerőhiány. Ennek az az oka, hogy a covid alatt sokan elhagyták a pályát, és mivel kevesen tértek vissza, a munkaerőhiány emeli a béreket. A jó szakembereknek most igen magas a bérigénye.

– A kamara és a kormányzat is jól tudja, hogy nehéz időszak előtt állunk, de most ki kell tartanunk még egy ideig. Szerencsére az a réteg, amelyik korábban étterembe és wellness szállodába járt, még mindig kitart, de félünk tőle, hogy ilyen árak mellett egyszer ők is behúzzák a féket. A SZÉP-kártyának azonban nagyon örülünk, mert tapasztaljuk, hogy az azon lévő pénzt költik az emberek pihenésre, vendéglátásra. A kártya megszületésekor is az volt a cél, hogy az emberek pihenjenek, és feltöltődve térhessenek vissza a munkába – tette hozzá az elnök.