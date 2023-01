A folyamatos eső miatt árhullámok levonulása várható a héten a hazai folyókon és a sok csapadék úgynevezett villámárvizet is okozhat. Ez történt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szögligeten is, ahol a felgyülemlett víz elárasztotta az utcát. Az elvezető árkok nem bírták a sok csapadék okozta terhelést, a víz az utcán hömpölygött tovább, és az eső tovább esik. Ha az időjárás nem változik, több településen is hasonló problémákat okozhat a víz.

- Ami tudtunk megcsináltunk, lezártuk a főutcánkat a hivataltól picit följebb, hogy az orvosi rendelő meg a hivatal elérhető legyen - mondta el csütörtökön Üveges Attila polgármester a boon.hu-nak. – Várjuk mennyire emelkedik még a vízszint, mert ha nagyon, akkor 300 méteren a lakóházakat is kell védenünk - tette hozzá.

A felgyülemlett víz elárasztotta az utcát Szögligeten. Fotós: Bubenkó Gábor Imre

Az eső miatt nem tudni, meddig emelkedik még a vízszint

A patak kilépett a medréből és mintegy nyolc méter szélességben folyik a főutcán mintegy 100 méteren és utána vezetik vissza egy mélyebben fekvő patakmederbe - tudtuk meg. Ha 15-20 centit emelkedik, már nem lesz hova elvezetni.

Cikkünk megírásakor, csütörtökön egy ház előtt - amely mélyebben fekszik - védekeztek homokzsákokkal. A többi - mintegy 10 ingatlan - magasabban fekszik, azokat remélhetőleg nem éri el az ár - fogalmazta meg a polgármester.

– Korábban - 2010-ben - volt egy nagyobb áradás, de az májusban történt, most az a gond, hogy egy 10 percnél tovább homokzsákolni se bír az ember, mert jéghideg a víz. Tegnap voltak segíteni a vízügyesek, de utána rohanniuk kellett a Sajóhoz, ahol a legmagasabb készültséget rendelték el. Itt a közmunkások, de mindenki más is segít és jó kapcsolatban vagyunk a szomszéd településekkel és legalább tíz helyről kaptunk felajánlást, hogy jönnek segíteni, ha kell. Jelenleg igyekeznek eltávolítani az uszadékfákat, hogy nehogy elduguljon a meder, amelyet egyébként tavaly tavasszal kotort meg a vízügyi igazgatóság - tájékoztatott a polgármester.