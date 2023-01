Az év első régiségvásárján, vasárnap is bebizonyosodott, hogy a helyiek egyik legkedveltebb rendezvényéről van szó. Már reggel 9-kor zsúfolásig megtelt Miskolc főutcája árusokkal és nézelődőkkel. Szokás szerint a retro világ legkülönbözőbb relikviái között lehetett bóklászni, vagy a helyi termelők portékái közül válogatni. Mindeközben bárki összefuthatott barátokkal, jó ismerősökkel. Mi olyanokkal is találkoztunk, akik első alkalommal jöttek el a vásárba.

Vendégeknek látványosság

– Először vagyunk itt, nem jártunk még soha a miskolci régiségvásárban és szerettünk volna Méráról eljönni ide. Ismerősök ajánlották nekünk, és gondoltuk, hogy szívesen szétnéznénk, mert a mi környékünkön nincs ehhez fogható piac – árulta el Erdeiné Jamniczky Szilvia. – Egyelőre csak nézelődünk, de ha valami megtetszik, akkor valószínű, megvesszük. Nem régen érkeztünk, de máris megfogott bennünket a jó hangulat, legalább kikapcsolódunk kicsit. Sok szépséget lehet itt látni.

– Édesanyám Ózd mellől most költözött Miskolcra. Mi már itt lakunk a testvéreinkkel, és úgy gondoltuk, hogy kihozzuk, és szétnéz kicsit. Egyébként én egyedül, vagy a húgommal jóformán minden hónapban el szoktam jönni a régiségvásárba – mondta Molnár Zoltán. – Emlékeztet bennünket a falura, ahol laktunk, mert ugyanolyan közvetlenek az emberek. Általában bicskákat, késeket szoktam nézni, azt gyűjtök. Ez az év első vására ugyanúgy tetszik, mint az összes többi, bár még kicsit kisebb, mint szokott lenni.

Műtárgyakat keresnek

A miskolci régiségvásár kedvelt lelőhelye a gyűjtőknek, ezért jött Miskolcra egy egri család is.

– A fiam, Sámuel gyűjtő és Egerből jöttünk át „vadászni” régi porcelánokra. Édesanyám itt lakik, így családlátogatással össze tudtuk kötni a vásározást. A fiatalember Zsolnay termékeket gyűjt. Pécsett is járt már a gyárban, ahol nagyon szívesen fogadták. Nem régen pedig 10.-11. osztályosoknak tartott előadást a szecesszióról. Ebben mi szülők is támogatjuk – osztotta meg Sike Anikó. – A miskolci régiségvásárban olyan dolgokat láthatunk, ami az ő érdeklődési körének megfelelő. Most például a karácsonyra kapott pénzét fogja itt elkölteni, de ezt befektetésnek tekinti. A hangulat is nagyon jó, sokkal jobb, mint az egri vásárokban. Itt valahogy felszabadultabbak az emberek. Decemberben nagyon tetszett, hogy egy úriember hangos beszélőben bemondta a programokat. Rengeteg ismerőssel találkozunk, még otthoni árusokkal is. Könnyű megtalálni a nekünk való portékákat, mert mindig ugyanott telepszenek le a kereskedők.

Kellemes kikapcsolódás

Egyszerű családi programnak is remek választás a miskolciaknak a hétvégi vásár.

– A nejemmel ki szoktunk jönni, és körülbelül másfél órát itt töltünk. Mivel a belvárosban dolgozom, nekem még parkolóhelyem is van a közelben. Nézelődünk és használati tárgyakat vásárolunk otthonra. Valami érdekességet mindig talál az ember a régiségvásárban – fejtette ki Tóth Pál. – Éppen most vettem egy autókulcstartót, mert eddig nem volt ilyenem. Több őstermelőhöz visszajárunk. Mézet szintén itt szoktunk venni. Úgy látom, hogy ma összejön a csődület megint. Nagy a kereslet és a kínálat. Kedvelem, hogyha kulturális programokat is szerveznek ide, úgy is, hogyha csak egy pillanatra állunk meg mellette. A miskolci mellett még az ónodi vásárba szoktam ellátogatni, de oda teljesen más célból megyek, inkább új termékeket keresek.