Veres Pál polgármester Facebook-oldalán szűkszavúan jelentette be január 6-án délelőtt: „2023-ban lesz Miskolcon Kocsonyafesztivál!” Más információt nem közölt az egykor legnagyobb téli fesztiválnak számító rendezvény pontos időpontjáról és tartalmáról. A Kocsonyafesztivál jogtulajdonosa, Rózsa Edit is megerősítette a bejegyzés alá fűzött kommentjében a hírt: „Polgármester úr, köszönöm az előremutató egyeztetést! Végre, újra lesz Miskolcon Kocsonyafesztivál.” Rózsa Edit saját Facebook-oldaláról az időpontot is megtudhattuk: március 3-a és 5-e között lesz az idei Miskolci Kocsonyafesztivál. Mint ismeretes az ez idáig utolsó Kocsonyafesztivált 2020. február közepén rendezték meg.

2020-ban volt utoljára

A Miskolci Kocsonyafesztivál története egyébként már két évtizedes múlttal rendelkezik. Névhasználati vita miatt egy időben a Kocsonyafarsang nevet viselte a rendezvény. A 2019. őszén hivatalba lépett miskolci városvezetés jelentette be, hogy – ahogy fogalmaztak – hét év után, 2020. február 14-én „hazatér Miskolcra a Kocsonyafesztivál. A rendezvény a régió legnagyobb gasztrokulturális fesztiváljaként született újjá.

„A Kocsonyafesztiválnak Miskolcon van a legjobb helye, a Kocsonyafesztivál Miskolcon van otthon és nagy öröm, hogy újra lehetősége lesz Miskolcnak megszervezni ezt a fantasztikus múltú rendezvényt a városban” – jelentette be 2019. decemberében Veres Pál polgármester a Kocsonyafesztivál jogtulajdonosa, Rózsa Edit társaságában. Veres Pál kinyilvánította azon szándékát, hogy a jogok és márkanevek kérdését rendezik, hogy Miskolc „jogszerűen, az alapító támogatásával, az általa meghatározott elvek mentén és az ő részvételével szervezhesse a Kocsonyafesztivált.

A 2020-as Kocsonyafesztivált tehát még megrendezték, de 2021-ben és 2022-ben a koronavírus-járvány ellehetetlenítette a rendezvényt. Éppen ezért nagy az érdeklődés egy esetleges idei fesztivál iránt.

Nem volt egyértelmű a válasz

Mindezek ismeretében már december elején megkérdeztük a miskolci önkormányzat sajtó osztályát arról, hogy 2023-ban lesz-e Miskolcon Kocsonyafesztivál. Azt a választ kaptuk, hogy „a Kocsonyafesztivál szervezésének joga a jogtulajdonost illeti meg, aki Rózsa Edit magánszemély.”

Megkerestük Rózsa Editet is, aki azt mondta, hogy részéről semmi akadálya az idei Kocsonyafesztiválnak, sőt mindent megtesz ennek érdekében. Mint mondta, már szervező is jelentkezett a rendezésre. A fesztivál jogtulajdonosa ezt válaszolta még kérdésünkre: „Várom a városvezetés válaszát, hiszen az önkormányzat együttműködése elengedhetetlen. Amint ez megtörténik, hírt adok róla.”

Mindez azt jelenti, hogy 2023. január 2-án még nem lehetett tudni, hogy idén lesz-e Miskolci Kocsonyafesztivál, amelyet a hagyományok szerint februárban szoktak megrendezni. A Rózsa Edittől kapott válaszok alapján újra feltettük a kérdést a miskolci önkormányzat sajtó osztályának, hogy „Tervezi-e a város, hogy 2023. telén megrendezi újra a Kocsonyafesztivált?” A konkrét választ, a márciusi időpontot végülis Rózsa Edit Facebook-posztjától tudtuk meg. Furcsa helyzet, hogy két éve a szervezők arról beszéltek, hogy legalább három hónapra szükség volna egy fesztivál előkészítéséhez, most - a korábbi időpontokat alapul véve - kevesebb, mint két hónap áll rendelkezésre. Az is megszívlelendő, hogy a 2020-as Miskolci Kocsonyafesztivál megrendezése minimum 100 millió forintba került. Kérdés, most honnan lesz rá pénzt.

Eltökéltségről beszéltek

A Miskolci Kocsonyafesztivál folyamatosan a közbeszéd tárgya. Az embereket érdekli, hogy számíthatnak-e újra a népszerű téli rendezvényre.

Fedor Vilmos, a miskolci polgármester kulturális tanácsadója a Miskolc kulturális jövőjéről, terveiről szóló nyilvános beszélgetése tavaly év elején a következőket mondta: „A Kocsonyafesztivál, az operafesztivál és a filmfesztivál egyedülállók a világban, és bolond az a város, amelyik ezeket elengedi. Senki nem mondta azt, hogy ezek nem lesznek, vigyázni kell rájuk, nagy értékek, viszont a régi formákat adott esetben újra kell gondolni.”

A miskolci közgyűlés december 15-i ülésén tárgyalta és fogadta el Miskolc Megyei Jogú Város tíz évre szóló – Fedor Vilmos által készített - kulturális stratégiáját. Ebben a következőket lehet olvasni: „A Kocsonyafesztivált 2001-ben alapította Rózsa Edit és Fedor Vilmos. Rövid időn belül Magyarország legnagyobb téli fesztiválja lett, ahová minden évben sok ezren zarándokoltak. Jelenleg a város eltökélt abban, hogy újra megrendezi a Kocsonyafesztivált, a jogviták rendezését követően.”